鬆獅犬剛剃毛到公園散步　大媽說牠是隻像豬的柴犬　媽求網民評理

俗語說：「嘢可以亂食，說話唔可以亂講。」 台灣有狗主在社交平台表示，日前她帶家中鬆師犬「湯圓」到狗公園散步，突然遇到一位大媽問及牠的品種，主人還來不及回答時，大媽就自己接著說「養得像豬一樣的柴犬」，令主人非常無奈，並將狗狗的照片放上網，要網民評理。

湯圓樣子長得可愛，其實非常貪吃。（Facebook@湯圓與阿公的生活流水帳）

狗主Ollie CH接受《香港01》訪問時表示，湯圓現時10歲，十分貪吃，而且有點孤僻。當初她決定養湯圓時，爸爸極力反對，覺得牠們會掉毛，又會吠叫，味道又重。Ollie CH：「後來湯圓有一晚腸胃炎，一直拉肚子，那時已經快要晚上12點，我只能拜託爸爸開車載狗狗去看獸醫。在駕車途中，他發現湯圓的性格其實很乖，坐車時亦不會吵鬧，自此爸爸對待湯圓的態度180度大轉變，非常寵愛牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

湯圓的毛長得很快，Ollie CH定時要帶牠剃毛。早前主人帶剛剃毛的湯圓到狗公園散步，當他們優哉游哉走著時，身旁大媽看到巨大身型的湯圓，說出一句讓人崩潰的話，她以為牠是隻被「養得像豬的柴犬」，令主人聽了超傻眼……

▾▾▾點擊圖片放大看，剃毛鬆師犬為什麼被誤會是像豬的柴犬！▾▾▾

+ 43 + 43 + 43

Ollie CH：「後來我有跟她解釋，湯圓是鬆獅犬，不是柴犬呢！我沒想過有一天牠會被這樣比喻，到底哪裡像？」網民看完照片後紛紛笑指，「明明就是大隻的博美」、「公園大姐很失禮」、「那…您比較希望是像豬？還是像柴犬呢？…」、「明明就是胖了點又矮了些的秋田…」、「不會說話...像柴犬的豬好嗎？！」、「以為眼睛小就是柴嗎？」、「她看錯了！這是臉腫大版柴犬」。

▼▼▼▼▼同場加映：台灣有狗主表示家中的鬆獅狗「球球」平日經常坐在電視機前面，打發時間。有一天，球球看電視期間，突然衝上前一直吠，非常激動。主人原本以為球球是因為看到畫面中的獅子，而認定是同類才會那麼興奮，誰知真相原來並這麼簡單！▼▼▼▼▼

▾▾▾點撃圖片放大看，主人以為鬆獅狗球球想同獅子相認，但得悉真相後超崩潰！▾▾▾

+ 47 + 47 + 47

點撃看全文：鬆獅犬看電視畫面見獅子狂吠 以為牠與親戚相認 媽知真相崩潰

▼▼日前有港爸在社交平台分享了一則下雨天的「趣事」，他飼養的雪橇犬在大雨期間忽然狂吠，他看到家裏另一隻鬆獅犬縮成一團躲在廁所，他便把狗狗抱到床上安撫牠，沒想到在瞬雷不及掩耳的一剎那，狗狗立即來一個大解放。▼▼

▾悲劇大爆發！雪橇哥哥也沒眼看，點撃圖片放大：看爸會錯意的悲慘經過▾

+ 17 + 17 + 17

點撃看全文：雪橇犬狂吠令爸以為出大事 豈料會錯意 鬆獅犬上床噴屎釀大悲劇