寵物就像孩子，即使牠的身體長大了，行為、個性仍像小朋友。 日本「秋田犬保護協會」日前分享了一張照片，指會館內的秋田犬「斯巴魯」忘了自己已經超大隻，一手搭在媽身上，看起來十足十是隻「黑熊」，令不少網民感到非常有趣！

日本「秋田犬保護協會」總部的秋田犬會館經常會在Twitter上分享駐場秋田犬的照片。日前，他們分享了秋田犬「Subaru斯巴魯」日常工作的照片，吸引不少網民討論！原來會館的職員工作期間被斯巴魯搭著肩膀，斯巴魯看起來十足十是隻「黑熊」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年近2歲的斯巴魯，體重已經接近40公斤，是隻非常有份量的狗狗。牠平日在會館負責接待工作，雖然牠的體型巨大，或者會令人大吃一驚，但牠是一隻非常親人的狗狗，絕對能勝任接待的工作。

▾斯巴魯小時候已經像隻熊啤啤，豈料長大後真的變黑熊！點撃圖片放大看成長經歷▾

+ 29 + 29 + 29

照片中的女生正正就是斯巴魯的主人，她每天都會帶著斯巴魯上班下班，她負責處理文書的工作，而斯巴魯就負責在接待處，負責賣萌，部份訪客看到斯巴魯那麼大隻，都會被牠嚇倒，不過感受到牠的熱情後，就紛紛說：「很可愛！」、「很有型！」、「很大隻！」

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

▾▾▾短短5年間，Ice竟變貓界哥斯拉？點撃圖片放大：看牠變身前後超大對比▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

點擊看全文：【虎斑貓養5年變貓界哥斯拉 網民見巨肉球 一早估到牠長大崩壞】

同場加映︰擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬

唐狗是混種狗，牠身上蘊藏著無數祕密基因，導致牠的外表、體型，全部都是個謎，每次都會為主人帶來大驚喜。台灣有隻唐狗長大後卻意外像柴犬！不少網民看完照片後都大喊羨慕，更大讚狗主：「撿到寶了！」

▾▾▾烏嘴小唐狗長大後竟變柴犬？點撃圖片放大：看咖啡成長對比照▾▾▾

+ 4 + 4 + 4

點擊看全文：【擔心唐狗被安樂死媽急領養 意外養到特別版柴犬 網民：撿到寶了】