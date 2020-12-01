為狗買新屋、為狗辭掉工作未算最誇　30個令人敬佩為狗付出舉動

為了讓狗狗生活得更好，你們願意付出多少？ 最近在喜愛狗狗的社交平台上，有人發起#ididitformydogchallenge的挑戰，即是讓大家一起分享，你為狗狗做了哪些事情。結果反應相當熱烈，不少人分享相片、影片和文字，講出自己為狗狗願意付出金錢、時間與心思。當中除了為狗狗搬大屋外，更有人為了與狗狗能朝夕相處，作出了一個相當瘋狂行為。

國外著名的愛狗社交群組Dogspotting Society，早前便發起一項#ididitformydogchallenge的挑戰，讓大家分享一些為狗狗付出的故事。沒想到網民對這話題相當感興趣，紛紛留言分享自己的故事。有人為狗狗買大屋，改建房子、汽車。更有人為狗狗，決定了改變人生的大事！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟大家能為狗狗付出多少？你又覺得哪個故事最有愛呢？】

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怎樣才是對狗狗好？這沒有一定的標準。不是每天給牠大魚大肉，給牠大大的後花院亂跑，這便是好。最重要的，是你用最單純的心，去留意狗狗的日常，照顧牠的所需。牠們需要的，有時候只是你多給點時間，多一點關愛。

你又覺得怎樣的行為，才算是愛狗狗呢？你有為牠們放棄工作？為牠們而搬屋？無論如何，請把愛狗狗的心思付諸行動，別愛得太遲。

▼▼▼同場加映：台灣有狗主時常分享自家法鬥在監視器下的搞笑影片。但日前主人出門，在外打開監視器，當她一看到眼前溜溜苦瓜臉的這幕畫面，秒速淚崩，不禁後悔加裝了監視器。▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，主人見到法鬥苦瓜臉秒速淚崩的過程！▾▾▾

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點擊連結看全文：法國鬥牛犬｜以為裝監視器上班能看狗舉動 媽見牠苦瓜臉秒後悔

▼▼▼台灣網民自小給嫲嫲湊大，與嫲嫲感情極好。但自從她上年領養了一隻法鬥「豬豬」之後，嫲嫲從此「開口埋口都是狗」，眼中已經再沒有小饅頭。對於自己家中地位不保，她不禁慨嘆，自己已經失寵了。▼▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，法鬥豬豬入屋後，成為地表最強小三的過程！▾▾▾

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