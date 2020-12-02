雪橇犬可樂心肌梗塞離世　跟鴨打架輸掉　回顧4個牠的歡樂時刻

明星狗「可樂不是哈士奇」的爸媽日前上載了一段傷感的影片，向粉絲交代可樂離世一事，指可樂已經在10月21日因心肌梗塞離世。 可樂過去為網民帶來無數歡樂時刻，牠有著雪橇犬傻傻的特質，跟著爸媽去工作時，時常都會鬧出不少好笑事。幾乎每部影片都會看到爸媽追著這隻淘氣的狗狗，避免牠惹到麻煩，而令人印象最深刻的，莫過於媽媽歇斯底里叫著「可樂」！

內地網紅狗「可樂」日前因心肌梗塞離世。（可樂不是哈士奇）

兩年前，阿拉斯加雪橇犬「可樂」爸媽把牠淘氣貪玩的影片分享放到網絡後，豈料影片一出旋即深受大家喜歡，還令可樂成為網紅狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可樂性格非常愛玩，而且具備雪橇犬傻傻的特質。每次牠跟爸媽去農場、牧場工作時，頑皮的性格都令牠惹出無數笑料，每當媽歇斯底里叫著「可樂」時，不少網民都會捧腹大笑！

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日前，可樂爸媽上載了一條非常傷感的影片，可樂爸指出：「10月21日凌晨3點，突然嗷嗷慘叫，不到10秒就大小便失禁，前後不到15分鐘就去了。」爸媽隨後帶牠到醫院檢查，醫生指可樂是因為心肌梗塞離世的。可樂出事的時候，可樂正跟爸媽到新疆阿克蘇收採蘋果，沒想到那天已經是牠最後一次出現在鏡頭前，大家只能透過影片重溫可樂可愛的一面。

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