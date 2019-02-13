明星狗阿Boo也敵不過心臟病　6大老狗照顧法則必學

狗狗和人類一樣，都會出現心臟病，而年紀愈大，受心臟病困擾的機會亦隨之增加。加上心臟病期本上是不能逆轉。早前離世的明星狗阿Boo也是心臟病患者，其實患者唯一能做的是盡可能延緩心臟病惡化的速度。以下便有6大法則，是照顧心臟病老狗必須注意的事，寵主一定要加倍留意。

【1】均衡飲食

縱然老狗患上心臟病，但也不應輕言放棄，替狗狗安排均衡飲食餐單是最為重要。現時坊間雖然有些處方飼料，是專門針對心臟病狗狗而設，但在給狗狗吃前，最好還是諮詢獸醫的意見。

誤區：可吃心臟病處方飼料來預防心臟病？

心臟病處方飼料相較一般飼料而言，就是鹽分低很多。因此，如果你早早便給狗狗吃這類飼料，反而容易令狗狗體內鹽分太低，引起水份積存在體內，產生更多健康問題。

狗狗年紀大，睡眠時間也會增加。（ instagram@buddyboowaggytails）

【2】保持飲水量

當狗狗服用了心臟病藥物時，一般都會使用上含利尿劑成分的藥物，來排除體內多餘水分。因此，要確保老狗保持飲用適量的食水。

誤區：要限制心臟病老狗飲水量？

如果只是擔心狗狗會肺積水而限制飲水量，這其實反而容易令狗狗腎臟負擔增加。保持老狗的飲水量，是維持健康不可少的一部分。

記得替老狗補水，多放清水在狗狗附近，也可在食糧中加點水。（ instagram@buddyboowaggytails）

【3】避免過熱

大家都知道狗狗是用舌頭來散熱，從而調節身體的溫度。當天氣很熱時，患有心臟病的老狗要很花氣力才能吸氣換氣來散熱。因此，寵主應盡量避免在天氣熱的正午時份帶狗狗外出散步。可以的話，亦應盡量安排有瓦遮頭的地方予狗狗乘涼。

誤區：替老狗剃毛來散熱好嗎？

為狗狗剃毛來散熱，其實際效果並不會如想像般好。而且更可能讓紫外線傷害到狗狗皮膚，引起灼傷等問題。就算是要剃毛散熱，也必須最少保留1厘米長短，絕不能剃光。

留意老狗是否過熱，夏天有開空調的必要性。（Getty Images）

【4】避免劇烈運動

患心臟病的老狗，仍應保持適量的運動。如果老狗出現心有雜音，但沒有心臟衰竭這麼嚴重，保持運動對狗狗身心仍是有好處的。當然前提是要避免在烈日底下出門，以及避免做激烈的運動。衝、跑、跳等行為，對心臟病老狗都會帶來沉重負擔。

誤區：心臟病老狗不能走動？

就像人類一樣，適量的運動可保持狗狗的身體健康，舒緩心臟病問題。散步時間不用太長，但仍應每天保持外出走動的機會。長期困著狗狗，反而有損身心健康。

別讓老狗做劇烈運動，但適當地散步還是必需的。（Getty Images）

【5】減少情緒起伏

狗狗其實和人類相似，在情緒激動的時候，呼吸和心跳都會加快，應此不應激怒患心臟病的老狗，要保持老狗情緒穩定，以免心臟病發。

誤區：狗狗亂吠叫時，用更大的聲音去令牠冷靜？

狗狗能感受到寵主的情緒，你越是激動地責罵牠，這只會令狗狗感到害怕或緊張，變得更易失控，對心臟帶來更大壓力。遇到有關情況，寵主應多用鼓勵代替責罵，例如可先不理睬牠，當靜下來時作少許獎勵，一方面能增進人狗感情，同時也可令狗狗情緒平伏下來。

別讓心臟病老狗有太多情緒起伏，這有機會令心臟病惡化。（Getty Images）

【6】勤做記錄

無論是心跳次數或呼吸次數，都應定時定候替老狗量度。

心跳次數：要細分成休息心跳與睡著心跳，以觀察胸腔起伏來計算。一般而言，小型犬種約每分鐘70至100次，而大型犬則是每分鐘100至130次。

呼吸次數：手摸計算或是使用聽診器去檢測。在正常休息狀態下，狗狗每分鐘呼吸次數會介乎於15至30。

誤區：老狗心跳與呼吸較紊亂是正常？

老狗或許會突然出現心跳與呼吸加快的情況，但不能掉以輕心。呼吸次數與心跳次數的高低，雖然不一定與心臟狀況直接關係，但確實是重要的指標，如有明顯加快，應及時帶到獸醫處，讓專業人員判斷是否為心臟病有惡化的趨勢。

勤做記錄，才能了解到老狗的身體變化。（Getty Images）

對於老狗的護理，或許我們沒法經常帶牠到獸醫處檢查，但從生活細節做起，改變飲食習慣、保持水份的補充、留意過熱問題、避免劇烈運動、避免刺激狗狗情緒，以及定時檢測老狗心跳與呼吸次數，都是寵主務必做好的事。

另外，不應亂試坊間所謂的偏方，因大多是沒科學根據。應找你覺得可以信賴的獸醫，按獸醫指示去照顧老狗的生活日常，多陪伴老狗，多與狗狗聊天，這樣老狗才能活得更健康。