IG十周年│松鼠狗Boo、俊介等紅極一時　4隻只能憑照片懷念的狗狗

社交平台Instagram轉眼已經踏入10周年。過去有不少狗主都喜歡在IG分享愛犬生活點滴，這些可愛的照片更讓牠們成為一代寵物網紅！ 只可惜，近年有不少明星狗都已經離開我們，包括「世界上最可愛的小狗」Boo、「狗站長」Wasao等等，今次將會帶大家一起回顧牠們可愛的時刻。

Buddy（左）是Boo相伴11年的好朋友，早在2017年離世。Buddy去世後，Boo亦出現心臟問題，並因此長期感到不適。（Instagram圖片：buddyboowaggytails）

松鼠狗Boo

Boo時常會跟好友Buddy一起玩耍，可惜Buddy早在2017年因病離世，Boo及後亦出現心臟問題，時常會感到不適，結果在2019年以13歲的高齡離世。

▾▾▾Boo被封為「世界上最可愛的狗」！點撃圖片放大：看Boo的百變造型▾▾▾

+ 11 + 11 + 11

秋田犬Wasao

秋田犬Wasao（わさお）的一生充滿了傳奇色彩！牠曾經在街上流浪，在2006年被菊谷女士發現並收養。據悉，她剛收養Wasao時，牠總是不信任人。不過菊谷女士很愛錫牠，令Wasao感到人間有情，漸漸地變得肯親近人、喜歡與人互動。

Wasao還因為笑容可愛，成為IG的網紅，更被JR邀請成為狗站長！在站內接送乘客。2019年4月，隨着Wasao年邁，菊谷女士已提出退休，沒想到幾天後便接到Wasao離世消息。

▾▾▾Ｗasao一生充滿傳奇，點撃圖片放大：看Ｗasao你不知道的10件事！▾▾▾

+ 40 + 40 + 40

松鼠狗俊介

大部份松鼠狗的毛髮都非常蓬鬆，看起來像顆小毛球。而松鼠狗俊介的毛髮就被媽媽修得短短，看起來與眾不同！令牠在2010年開始人氣急升！加上牠本身就有著一張超萌的天使臉孔，轉眼間就成為了IG網紅！

俊介曾經出過寫真集、拍過廣告，是日本的人氣狗明星！可惜，牠在2017年10月以14歲的高齡離開。

▾▾▾經常被人誤會真正品種的俊介，點撃圖片放大：看你會否誤會牠的身分？▾▾▾

+ 4 + 4 + 4

西施狗Marnie

吐舌頭的舉動治癒了無數網民。不過，牠可愛的背後卻有著令人心酸的過去！Marnie小時候因體弱多病被主人遺棄。牠在流浪的時候，因為營養不良，導致牙齒嚴重腐爛，結果需要拔走大部份牙齒，導致牠的舌頭時常會掉下來。

這個吐舌頭的舉動卻成為牠成為網紅的主因！就連外國歌手Taylor Swift都是牠的粉絲。今年3月，Marnie的主人在網上公布牠在睡夢中逝世，享年18歲。

▾▾▾Marnie吐舌頭樣子迷倒無數網民，點撃圖片放大：看牠的巨星粉絲▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

來自美國的德國牧羊犬Ranger，大概是世界上最迷你的德國牧羊犬。目前2歲的Ranger，外表卻只有半歲大，看起來非常童顏！至於牠保持年輕的原因，卻跟一個奇疾有關。

▾▾▾點撃圖片放大：看世界最迷你德國牧羊犬▾▾▾

+ 23 + 23 + 23

來自美國的「最萌治療犬」Norbert，牠招牌的吐舌模樣擄獲了不少網民的心，在網上吸納了70多萬支持者。僅得3磅重的Norbert有著雪白的毛髮，但原來牠小時候的毛髮並非白色的？

▾▾▾點撃圖片放大：看Norbert如何變身成可愛狗狗▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

只要有食物，就可以控制到一隻柴犬？日本超萌柴犬「岳」就是其中之一，牠的主人時常在牠的頭頂擺放各式各樣的食物，每次看到有吃的，岳都會乖乖站著，展現出超強平衝力，就連模特兒難以做到的事情，牠都可以輕易辦到！

▾這東西連模特兒都未必能放在頭上！而岳竟然做到了？點撃圖片放大：看岳表演▾