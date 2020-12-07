高山犬│以為帶62kg巨獸到散步可保護公公　十隻野狗圍住結局反轉

高山犬是台灣的大型土狗，牠們體型高大、強壯，而且對主人很忠心，是很可靠的保鑣。 這天公公便帶着重62公斤的高山犬到魚塘工作，本來是希望大狗狗在邊可以驅趕野狗的糾纏，沒料到最終結局不像預期。雖然大狗沒成功保護到公公，但人和狗狗都安全，這才是最重要的。

這隻體重達62公斤的狗狗叫萬金，是一隻高山犬。這天公公和爸爸要去魚塘工作，但這附近總是有野狗在徘徊，因此公公便打算帶萬金去，看看能不能嚇跑這些野狗。沒料到達後，竟出現了十多隻野狗圍了上來！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟高山犬萬金面對十幾隻野狗，牠會有什麼反應呢？】

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網民看到這有趣故事，都表示理解同情。畢竟萬金不是武林高手，一個打十個不太可能！「沒事便好，要獎肉肉定驚」、「好漢不吃眼前虧，適當時機逃去是聰明做法」、「公公這裏靠你了，我去找幫手！」、「識時務者為俊傑，打不過就要逃」、「個兒大，膽子小，其實也不是壞事」。

同場加映：妹妹夜歸，但這次有80公斤高山犬陪同做保鑣，很有安全感吧！

體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！

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同場加映：兩年前抱小狗坐大腿 牠「失控成長」轉眼變80kg巨獸

毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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