照顧毛孩是一生的責任，一世的承諾。即使牠們患上疾病，主人都會竭盡所能照顧牠們終老。 台灣有狗主表示，家中17歲貴婦狗「紅豆」日前器官衰退離世，他憶述紅豆半年多前患上失智症，時常定格，忘記自己要做什麼。有一次爸爸回家後，見到紅豆如廁後心酸一幕，非常心痛。

紅豆性格乖巧，深得主人喜愛。（受訪者提供）

紅豆爸爸接受《香港01》訪問時表示，家中養了6隻貴婦狗，3個月前哥哥酷立姆因心肌梗塞突然離開，紅豆與哥哥年紀只相差幾個月，所以他一早已經做好最壞的打算：「紅豆是我家最乖的毛孩，近年身體已經漸老化，到後期我要天天帶牠到診所打營養針及聞氧氣，牠的離開真的令我很不習慣。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他指出，紅豆半年多前患上失智症，牠會常常定格，忘記自己要做什麼：「牠嗅覺亦已經退化，吃飯時我們要讓牠慢慢吃，有時候我們都要灌食，令牠有足夠營養。」老化的紅豆時常失禁，會弄髒地板及床鋪，但爸爸表示不曾想過讓紅豆穿尿片，他寧願自己勤力清潔也不想讓牠有絲毫的不舒服。爸爸憶述有次回家後，看到紅豆如廁後心酸的一幕，令他很心痛……

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面對年老的毛孩相繼離世，爸爸悲慟不已，但他從沒有想過放棄牠們：「我對牠們很有耐性，不會因為牠們老了生病或失禁就發脾氣，牠們本身都不想，只要我愛牠們就不會感到辛苦。」現時爸爸將兩位毛孩安葬在一起，希望牠們繼續有伴，一起當小天使。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主的貴婦狗近期失憶情況越來越嚴重，有時會無法控制大小便，吃飯時會失常大便，更曾經試過忘了自己大便，踩到全屋都是。最心酸的是，狗狗有時會斷片，連主人都忘記，令媽媽感慨，牠真的老了。▼▼

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▼▼15歲失智史納莎「圓圓」自從患上失智症後，開始性情大變，也很久沒有開心地笑過，日前牠做出一個反常舉動，令媽感到超欣慰。▼▼

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