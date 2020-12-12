唐狗飯後低頭死盯地面　媽走近發現「爆笑寶藏」　網民大讚牠節儉

雖然狗狗無法用語言跟人類溝通，不過牠一個眼神、一個動作，就能完全表達出牠的想法。 台灣有位飼主日前在社交平台分享了一段影片，內容是狗狗一直盯著地面，神情非常委屈，當媽以為地面的夾縫藏著什麼時，意外發現爆笑真相。

狗狗「歐巴」日前盯著地面悶悶不樂，媽搬開東西發現爆笑真相。（歐巴&巧虎の養成日記）

台灣飼主Lulu家裏養了兩隻唐狗，分別是「歐巴」和「巧虎」，牠們平日親人又乖巧，是Lulu心裏的寶貝。日前，Lulu在社交平台上載了一段影片，片中可以看到歐巴一直盯著地下、神情委屈，好像發現了什麼東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽Lulu接受《香港01》訪問表示，當時歐巴一直待在那邊看，「我剛好經過，看牠都不願意走，一直守在那邊，應該是有東西掉在裏面，順便拿起手機錄影。」結果真相不出她所料呀！

歐巴：「還不來幫忙！」（歐巴&巧虎の養成日記）

▾到底歐巴發現了什麼、導致牠悶悶不樂呢？媽隨著牠的目光一看，揭開爆笑真相▾

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原來是貪吃鬼

歐巴是她的丈夫5年前在街上撿回來的，可能曾經在街上流浪過，所以歐巴特別貪吃，老是吃不飽，媽笑指，「牠吃東西超快速，每天吃完自己的飼料，還會跑去舔巧虎的碗，怕弟弟沒有吃乾淨！就算弟弟吃乾淨了，牠還是會舔！然後就開始巡邏看有沒有遺落的飼料！」所以每次歐巴用眼神跟她溝通時，幾乎都只有一個原因：「要我們餵牠！」

「想說牠怎麼一直守在這，然後猛盯著桶看，原來......」把影片分享到facebook群組「米克斯傳奇」吸引了多達近千位網民點讚，部份網民留言指：「節儉是個美德」、「完全不浪費一粒米」、「強迫症狗狗」、「省吃儉用的乖孩子」、「那個使喚的眼神很可愛」。

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毛孩們人見人愛，部分原因正是牠們嬌小又可愛，讓人不期然心生憐惜。但其實大型動物亦同樣可愛，例如這兩隻來自台灣高雄的大型高山犬──「可可」和「牛頭妞兒」。牠們的體型媲美大丹犬，總重量高達140公斤，份量驚人，就連其飼主亦曾一度被嚇怕，大呼「真的很驚慌」。

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