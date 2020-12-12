黑唐狗樣子不討好　難與名種犬爭領養　媽見煤炭屎慘樣做破格決定

無論什麼品種的狗，都值得被愛。 台灣有狗主日前在社交平台分享，自己3年前領養狗狗的故事。她憶述，當時在收容所有很多人打算領養名種小狗，牠們都用盡方法撒嬌，希望博得主人青睞。她自己亦有意收編可愛的史納莎，誰知她突然看到，籠子裡面有一隻小黑狗夾雜在名種狗中間，毫不起眼，樣子非常可憐……

唐狗「QQ」樣子普通，亦不懂爭寵，流落在收容所。（受訪者提供）

狗主李芷柔接受《香港01》訪問時表示，黑狗QQ性格乖巧，親人親狗：「牠非常膽小，如果風吹或房間有聲音，牠不會像一般狗狗一樣好奇，衝去看個究竟，而是會立即把尾巴夾起來，無助地看著媽媽，要她去檢查。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

李芷柔憶述，當初自己在收容所是一心希望領養手中的史納莎，從無打算收養QQ：「我在幼犬區徘徊了很久，跟許多人一起猶豫選那一隻名種小狗才好。」突然她看到在籠子裡瑟縮一角的QQ……

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主人表示，QQ初到家時，牠連出街散步都不想，常常一出門就坐下，可能怕被遺棄。最後李芷柔用了兩個月的時間，才獲得狗狗的信任。

網民看到QQ被收編的經歷，紛紛表示，「好霸氣謝謝妳給牠一個家」、「低調到讓人疼愛」、「好幸福的狗狗，被充滿愛的主人帶回家」、「其實牠就是在等妳啦！真愛」、「其實QQ內心表示：反向操作成功嘿嘿～」、「我家的也是4年前板橋收容所領養的，當時黑色以外的幼犬幾乎被領養走，清一色剩黑狗，於是就不猶豫的帶回家XD」。

▾▾▾這隻叫阿勇的唐狗，剛被收養回家，但卻因為極恐慌不安，一直只願躲到籠子裏，甚至憋尿4天也不肯出籠子。直到這天，爸爸在監視器畫面裏，看到阿勇的一個動作，爸爸超感動更即時發文與網民分享。▾▾▾

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點撃看全文：流浪狗小黑帶回家 躲籠忍尿足足4天 監視器拍下這幕爸看見哭了

▾▾▾在羅馬尼亞，有單車手夜間獨自騎車到山區練習，沒想到卻發生意外，摔倒在地上不能走動，在四野無人之際，卻遇到一隻狗狗。而這時狗狗更做了一個窩心舉動，保住了單車手一命，令他極之感動。▾▾▾

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