貓兄弟偷窺爸如廁另有目的　解鎖「蹲馬桶」技能　網民見到嚇呆

別人家的貓咪總是不一樣！ 這次介紹的貓咪，牠們有特殊技能，就是無師自通學會了使用人類的抽水馬桶。只見貓咪熟練地跳到馬桶上，蹲下身子然後用力，大便舒暢排出！難怪不少網民認為，這是喵星人侵略地球的第一步！

貓咪實在很神秘，牠還有多少秘密，是愚蠢的人類還未知曉的？

這隻來自台灣的貓兄弟，便向貓奴們展示了最新解鎖的神秘技能，就是會自己蹲馬桶去廁所。只見橘貓土豆跳到馬桶上，兩隻前肢踏在馬桶蓋前端，後腳張開支撐着身體，然後全力解放，大便暢通排出體外。

據貓咪主人Max Cola表示，解鎖這蹲馬桶技能的不止土豆，原來黑白貓咪弟弟也會！猜測貓咪是偷窺到爸爸上廁所，於是有樣學樣就學懂了用馬桶如廁！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有網民擔心貓咪蹲廁所可能會受傷，或是跣腳跌進馬桶裏。爸爸則表示，沒有刻意要貓咪們不使用貓砂，現在兩貓也只是偶然跑到馬桶上廁所，一切順其自然便好。

留意到喵星人學曉如何蹲馬桶，網民們都笑了，覺得這可能是喵星人侵略地球的第一步！「別人家的貓咪都是天使」、「侵略地球指日可待」、「不知什麼時候學會自己開水喉去洗澡？」、「這麼聰明的貓咪，可遇不可求」。

同場加映：喵星人因被主人關暖爐，秒露殺氣！

在日本，現在已是要開暖爐的時間。不少貓狗奴為了讓家中毛孩保暖，都樂意開暖爐。不過，有貓奴近日便分享了一組相片，當中可看到貓咪不斷靠近暖爐旁，媽媽擔心牠們會被燙傷，於是把電暖爐關掉了，沒想到貓咪回頭，秒露出殺氣！

【點擊圖片放大看，究竟貓咪們如何用埋怨的眼光望着媽媽】

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同場加映：天氣轉冷，要為毛孩保暖方法有很多，但同時都要注意安全啊！

氣溫轉冷，不少寵主都會為寵物穿上厚厚的大衣、棉被，擔心牠會冷病，做出多種怪獸家長的行為，大家又有沒有做過以下的怪獸家長的行為呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看9種怪獸家長行為▾▾▾

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