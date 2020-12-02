唐貓受驚抓破爸耳朵　他半邊面流血　第一時間非檢查傷勢而是...

養寵物除了可以學懂責任感之外，更可以讓你性格變好。 台灣有網民表示，自己經營一間小食店，每天都會帶貓咪「肉羹」上班。日前他趁店鋪客人比較少的時候，打算帶貓咪外出散步。誰知突然有客人跑進店來，嚇倒肉羹，爸爸原本想立即抱住牠，但迅雷不及掩耳，貓咪大力一蹬，就剛好從他的耳朵上抓下去，令他血流滿面。但爸爸受傷後第一時間並非檢查傷勢，反而這樣做！

肉羹非常熱情，而且愛撒嬌，很快就融化了爸爸。（受訪者提供）

貓主張凱傑接受《香港01》訪問時表示，自己養了肉羹一年半，當初他是在店門口遇到貓咪，那時牠大約三個月大。 爸爸指以前自己是一個沒有耐性的人，不喜歡一件事情說幾次，但自從養了肉羹之後，他的脾氣大大改善：「有時候肉羹很百厭欠罵，但是我罵完牠，牠又來撒嬌，我就什麼怒火都忘記。而且牠根本不會知道我在生氣牠，就算我再如何發怒，牠也不會理。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前爸爸趁小食店客人比較少的時候，帶肉羹外出散步。但突然有客人跑進店來，肉羹隨即被嚇，爸爸想立即抱住牠，但貓咪大力一蹬，就從他的耳朵上抓下去。血流滿面的爸爸受傷後，第一時間並非檢查傷勢，而是這樣做……

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爸爸表示雖然是次傷勢嚴重，但仍然沒有怪責肉羹，打完針後回來，一樣陪牠睡午覺，更指：「愛就是就算被抓到頭破血流也不放棄牠，肉羹除了大便很臭之外，我什麼都可以忍。」

網民看到相片後，紛紛指「養貓後不管什麼事都能忍」、「你這算好了，我家的貓還會咬我命根子」、「我脾氣不好，可是貓做任何事我都不會發脾氣」、「看留言都一個比一個還要嚴重」、「貓沒事就好」。

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