分離焦慮唐狗因媽轉工無人陪　老闆娘竟命令帶汪上班　結局超意外

能帶毛孩上班，這樣的公司有主人會不「心心眼」嗎？ 台灣有狗主在社交平台表示，多年前收編了流浪唐狗「白白」，但因自己長時間在外工作，缺乏時間陪伴愛犬，令狗狗患了分離焦慮症。最近主人轉新工，上班前就很擔心以後會更少時間陪白白，誰知老闆娘聽到白白的情況後，竟命令主人帶狗狗上班，結局還非常意外……

白白是長毛流浪唐狗，樣子長得非常帥氣。（受訪者提供）

狗主陳琇梅接受《香港01》訪問時表示，七年前在觀光休閒農場上班時，遇到白白，當時牠不受歡迎，甚至被前同事拿棍子打、石頭丟牠：「那時我在流浪狗園當義工，接觸很多浪浪，本來想說把牠帶去狗園養，可是白白很乖，不吵不鬧，我就乾脆直接收編。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但主人上班時間太長，每次回家都無暇陪白白，導致狗狗5年前開始患上分離焦慮症，「更一度焦慮到咬自己腳咬到見骨」，令媽媽非常心痛。

最近陳琇梅轉新工賣保養品，上班前她就很擔心以後會更少時間陪白白，誰知一向愛狗的老闆娘聽到白白的情況後，命令陳琇梅帶狗上班，媽媽很感動，有時半夜想起會一度偷哭！但原來老闆娘愛白白程度非常深……

▾▾點擊圖片放大看，老闆娘除了命令主人帶白白上班外，還對狗狗做了什麼暖心事？▾▾

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陳琇梅表示，以前會很羨慕「別人的男朋友都不會讓我失望」、「別人的婆婆都不會讓我失望」，現在她自己終於也能讓別人羨慕了:「我的老闆都不會讓你們失望！一份能帶狗上班的工作，老闆還會幫你照顧狗呢！」現時白白得到許多人愛惜，病情得到好轉，亦變得很愛笑。

網民看到陳琇梅的「曬命」貼文後，紛紛指「還缺員工嗎???我家有兩隻需要帶在身邊的」、「請問貴公司還有缺人嗎？」、「跟我一樣有佛心老闆，我兒子也是每天跟我上班，然後一直在睡覺」、「千金難買好老闆，祝你們老闆生意興隆賺大錢」、「超級無敵羨慕啊」、「幸福的寶寶」、「我想替這樣的老闆賣命」、「小心有一天你在公司地位不保」、「老闆要認養單身狗嗎」。

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