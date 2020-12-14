雪橇犬森林散步　離奇消失30分鐘　媽查GPS發現「二哈專屬路徑」

養得雪撬，主人應該早預料有天會被牠們氣死！ 外國有狗主在社交平台表示，家中養了一隻3歲的雌性雪橇「Naïa」，牠性格活潑調皮，最愛通山跑。媽媽每次帶牠去森林散步，Naïa都會消失得無影無蹤。於是媽媽為狗狗裝上GPS追蹤器，以防Naïa走失。日前媽媽查看Naïa的GPS，看到超詭異路徑圖，不禁無奈表示:「牠又在發瘋！」

3歲的Naïa，性格活潑好動，最愛在森林奔跑。（Facebook@Naïa Thai）

狗主Shirley Hsu接受《香港01》訪問時表示，Naïa是家中的小公主，非常好動，更時常發脾氣：「每天我都會帶牠散步，當我們去森林時，我通常都不綁住牠。因為Naïa不喜歡被繩牽著，會一直咬繩子。所以我會讓牠自由奔跑，牠通常跑完就會自己回來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於Naïa很愛亂跑亂追動物，包括鹿，野豬，松鼠等，媽媽經常要等牠十幾分鐘，有次Naïa因為去追鹿，更試過半小時以上才回來。為防止Naïa走失，媽媽特意替牠裝上GPS追蹤器。日前Naïa散步離開太耐，媽媽查看Naïa的GPS，竟然看到超詭異路徑圖，令她非常無奈！

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Shirley指，當Naïa散步時，她都會繼續向前走，不然如果停下來等狗狗，牠就會玩得更久：「我繼續走，Naïa就會跟上我，牠對這個森林很熟悉，幸好目前為止都沒有試過迷路。」



網民看到Naïa的奇怪路徑圖後笑指，「二哈思維～無法理解！」、「二哈式散步路線」、「一定追不到，因為牠威力太強大」、「難得可以遛人！」、「其實牠也想走直線啊，只是被腦中外星人遙控走了」、「還好有努力回到你身邊就好XD」。

▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

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▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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