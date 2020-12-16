袁文傑開工接電話　聞大樹下16歲貓婆婆離世　無法見最後一面淚崩

人生所有相遇，都是一種緣份，能夠曾經相擁，都是值得紀念。 藝人袁文傑是圈中有名的愛貓之人，他早前在社交平台發文，悼念一隻在收容所遇上的16歲異國短毛貓「扁扁 」。他指出扁扁是被繁殖場遺棄的老貓，日前牠出現低溫症狀，肝腎指數爆升。袁文傑早前開工時，致電詢問義工扁扁情況，卻獲告知牠已經離開，無法見貓貓最後一面，令他非常傷痛。

袁文傑開工時得知扁扁離世消息，非常傷心。（Facebook@袁文傑 Andrew Yuen）

「大樹下善待動物庇護站」約有150隻狗及30隻貓，義工在去年聖誕節發現扁扁慘遭遺棄街頭，當時牠和另一隻貓貓「圓圓」在烈日當空的環境下，被困在籠，義工估計繁殖場覺得牠們再沒有利用價值而將貓貓遺棄。扁扁獲救後，身體一直有大大小小的毛病，早前亦患上口腔炎，要做手術剝牙，情況令人擔心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛護動物的袁文傑，經常身體力行到「大樹下」當義工，他憶述之前幾次入到收容所，也會抱著乖巧的扁扁，每次放牠在膝上時，扁扁都非常安靜。早前袁文傑還跟義工提起，希望改天再去探望毛孩。

但時間不等人，年紀老邁的扁扁身體突然轉差，需要入院吊鹽水急救，最終不敵病魔離世。袁文傑開工時得知消息，無法見貓貓最後一面，非常傷心。

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袁文傑悼念扁扁之時，亦不忘為動物權益發聲，講述繁殖場虐待及棄養寵物的情況。他提醒主人，櫥窗內的小動物看似可愛，先別論牠們是否健康，背後所遭遇的非人道所為卻是難以形容和令人憤怒，而且永遠只是冰山一角。

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▾▾▾袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，早前更發文坦言仍保留囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。▾▾▾

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▾▾▾日前有傳媒發現袁文傑與張潔蓮（Jackeline姐姐）的擬結婚通知書，二人已低調入紙結婚，袁文傑不單愛護動物、還時常在社交平台提倡保護動物，今次將帶大家認識這位絕世暖男。▾▾▾

▾▾袁文傑張潔蓮結婚，盤點暖男7大優點，點撃圖片放大：看暖男是怎樣練成▾▾