尋狗｜汪走到尋狗啟事前靜坐　路人見兩者太似嚇呆　劇情神展開

愛犬失蹤，主人一定茶飯不思，非常擔心。 緬甸仰光有網民日前在社交平台表示，有日她在街上經過一條電線桿時，突然看到上面貼著一則尋狗啟事，她仔細看完啟事後打算離開，誰知她一低頭，卻發現電線桿旁邊有一隻狗，身影跟啟事上走失的的狗狗很像，當刻她非常驚訝，更因太大動作嚇走狗狗……

緬甸仰光早前有狗隻走失。（Facebook@Myat Mon Mon Maung）

緬甸網民Myat Mon Mon Maung表示，自己一向喜愛狗狗，早前她路過一條電線桿時，留意到有人張貼了一則尋狗啟事。於是她停下來細看一下，打算離開之際，低頭一看突然發現一隻狗狗坐在電線桿下，傻傻地笑著，而且狗狗跟尋狗啟事上KiKi的照片長得簡直一模一樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Myat Mon Mon Maung難以相信眼前的一切，她希望致電主人告知事件，但她按捺不住自己的感情，表現得過於激動，嚇得狗狗秒速跑到籬笆後面躲藏......

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媽媽表示， KiKi因為被煙火聲嚇到，從家裡跑了出去，失蹤了三天：「這幾天我擔心到吃不下飯。」他們除了到處張貼尋狗啟事外，還找了占卜師，希望知道狗狗的命運，最終他們完全沒想到聰明的KiKi會懂得站在自己的尋狗啟事旁邊，還找到途人幫忙呢！ 一家人看到KiKi後，感動到淚流滿面，幸好現在終於可以團聚。

網民看到事件後，紛紛表示「牠可能知道自己的照片！」、「看著狗狗和主人再次見面好想哭」、「希望他們以後不要再分開了」、「狗狗和飼主都很幸運！」、「看完這段影片哭超慘」、「看完今天心情都會很好！」

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網民Stephanie的愛貓曾一度走失整整10天，這次經歷雖然令她擔驚受怕，但也令她親身驗證了原來「可透過流浪貓來尋回走失家貓」的都市傳說所言非虛！

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網民陳先生的愛貓日前不慎走失，陳先生數日來不辭勞苦四處尋找，甚至還弄得頭破血流，但最終順利找回貓貓，他坦言一切也值得。

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