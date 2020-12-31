日前有兔主在社交平台表示，兩年前她讀大學時，要到北京實習兩個月，與家中11歲的安哥拉兔「波子」短暫分開。當時有一晚，她突然夢見波子被火燒，自己救不到牠，哭醒後她非常不安。一星期後，主人回港才明白原來夢境是一個悲劇暗示……

波子樣子可愛，深受家人喜歡。（Instagram@rabbitsodachan）

兔主陳姵如接受《香港01》訪問時表示，小學時期開始飼養波子，那時牠只有一隻手掌大：「波子非常親人，牠經常趁我開門那刻就溜入房間，有時還會跟著我去廁所。而且牠經常在我收拾衣服時，偷偷鑽入衣服堆到玩，我有時真的懷疑牠不是一隻兔子。」

波子性格百厭，常常磨牙，咬破東西。有次媽媽房間跳掣，她以為是有電器出現問題，四處尋找。突然她看到波子嘴巴的毛黃了一些，同時亦找到一條被咬斷的電線，才恍然大悟：「我那刻很擔心波子，把牠翻來覆去檢查身體，我看著牠那裝著無辜，而且嫌我麻煩的眼神，真是氣得我既擔心又好笑。」

兩年前陳小姐讀大學時，遇到一個不可多得的機會，要到北京實習兩個月，被迫與波子短暫分開。實習期間，有晚她突然夢到波子被燒，當時自己隔著一塊玻璃，無法救牠，非常內疚。一星期後，陳小姐實習完畢回港，才得悉夢境的一切原來是一個悲劇暗示……

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媽媽表示自己好愛波子，每次她心情低落時，波子都會靜靜地躺著身邊：「現在有時行過走廊時，身體還是習慣性地靠邊走，因為以前都要避開牠的睡床。晚上關了燈想出去時，還是會看清楚地上，生怕踢到牠。」她指如果可以重新選擇，未必會去實習，始終人生短暫，生命逝去就不能重來。

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