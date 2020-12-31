唐狗與金毛犬一起「受刑」剃腳底毛　媽下班見8隻巨雞腳超後悔

如果可以自己照顧毛孩，就不要交託他人，不然會後悔莫及。 台灣有狗主在社交平台表示，最近因忙著加班，無暇幫家中兩隻狗狗洗澡及美容，只好託老公幫牠們剃腳底毛。誰料她回家後，看到毛孩的8隻腳全變雞腳，極度崩潰，不禁慨嘆「別叫男人做任何事」。

兩隻狗狗性格各有不同。（受訪者提供）

狗主林小姐接受《香港01》訪問時表示，家中養了兩隻狗狗，分別是唐狗「巧克力」及金毛尋回犬「大寶」，牠們都是領養回來：「巧克力脾氣超好，唯一會生氣的時候，就是有人跟牠搶爸爸，牠很愛吃醋。大寶是哥哥，大約六歲，牠是隻不問江湖事，只知道見人就要撒嬌的狗狗，非常需要別人的關注，而且喜歡強迫別人看牠吃飯，不然牠就不吃！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

照顧兩隻狗狗不是易事，媽媽經常都要勞心勞力：「平常都是我自己幫牠們洗澡及美容，但最近我一直忙著加班，沒時間幫牠們洗澡，唯有請老公幫忙。當時我心想他最多都是剃不乾淨狗狗的腳毛，應該都不會有什麼大問題。」

誰知媽媽下班回家，竟然驚見狗狗們的腳變成雞腳，令她哭笑不得，更指「只能說把孩子交給男人，真的不能奢望太多」！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟爸爸將狗狗的腳毛剃成怎樣？▾▾▾

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媽媽笑指，其實狗狗還活著就好，牠們都是超愛爸爸，根本不在意自己被他剃成這樣，一心只想爸爸陪著牠們就好，反而完全不重視媽媽的付出。

網民看到照片後，紛紛指「瞬間變雞腳！太可愛了」、「忽然覺得手腳冰冷」、「這麼冷～為何脫了牠的襪子XD」、「狗狗眼神死」、「狗狗心裡苦，但狗狗不說」、「男人帶孩子就是這樣，至少剃得漂亮」、「其實修得很不錯欸，沒有狗啃樣」、「爸爸很專業，有沒有考慮轉做寵物美容」。

▾▾▾同場加映：其他狗狗的美容趣事！▾▾▾

在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

▾▾▾貴婦狗剪髮後意外變史納莎？點撃圖片放大：揭開牠變身前的樣子▾▾▾