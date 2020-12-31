唐狗突衝入鏡頭　全家福頓時變愛犬大頭照　照片成品竟然超完美？

或許正因為我們沒法得知狗狗的想法，因此牠們的逗趣行為，才會為我們增添許多歡樂。 台灣有狗主帶着唐狗到戶外郊遊，正打算拍張全家福留念時，沒料到狗狗一個不經意的舉動，令整張相片增添了不少喜感。

Haru表示，牠也是家中一份子呀！（ig@haru.happygirl）

這隻可愛的唐狗叫Haru，來自台灣台中。牠在1年前被姐姐Jennie Lee收養回家，從此成為家中重要一員。

這天，全家人外出郊遊，正想拍下全家福留念時，沒料到Haru突然一個舉動，令拍出來的照片更加豐富有趣了。當姐姐分享相片到狗狗群組時，網民更表示看來狗狗也想拍照呢？

【點擊圖片放大看，究竟狗狗做了些什麼，令網民覺得這張全家福更完美了？】

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本來是拍全家福，結果第一張相片，卻變成了Haru的完美單人照。既然Haru想拍照，全家人當然不會介意，只好抱着牠，再次按下時間掣，齊齊拍下完美全家福！狗狗也是家中一份子，沒有把牠忘掉呀！

網民看到這張全家福失敗照，但卻表示這很完美！「狗狗：我的頭一定要最大」、「能拍出這照也不簡單」、「有夠可愛的啦，那個微笑」、「這角度很像牠掌鏡自拍」、「怎麼有點像隻鹿？」

同場加映：齊來看看唐狗其他有趣事！

在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

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同場加映：這隻貴婦狗，為何剪毛後會樣子都變了？

台灣有位飼主帶了家中的貴婦狗去剪毛，她隔一會兒去接狗狗時，忽然有隻陌生的史納莎跑過來撒嬌，她好奇那家的孩子那麼親人時，卻覺得牠好像有點......眼熟？原來眼前的史納莎就是她的孩子！

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