貪玩雪橇犬追著蜜蜂入花叢　臉腫5倍變豬頭向媽求救　媽當場笑翻

狗狗貪玩隨時闖出禍來，就像這隻雪橇犬，希望牠能汲取這次教訓吧！ 這隻生活在澳洲的雪橇犬，最近因為貪玩闖出禍來。牠為了想和蜜蜂交朋友，結果走進花叢堆裏，最終被叮得眼睛和鼻子都腫了起來！

（Jolanda Hsu）

這隻被蜜蜂叮成豬頭的雪橇犬叫呆寶，牠只有７個月大，是活潑好動的小女生。牠與媽媽一起生活在澳洲，最喜歡與陽光玩遊戲，在花叢間追逐蝴蝶。

這天牠在花叢堆裏，遇上了蜜蜂。似乎呆寶很想與蜜蜂做朋友，於是走到蜜蜂堆裏，結果慘遭蜜蜂叮咬。原本帥氣的雪橇犬，變成一隻臉部腫脹的狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟呆寶被蜜蜂叮咬後變成怎樣？】

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呆寶被蜜蜂叮後的樣子實在很有趣，相片在分享到社交群組後，瞬間成為語題。「要獎勵牠 多抓幾隻蜜蜂來犒賞牠」、「我誤以為牠眼圈很重」、「經這次教訓後，會學乖了吧？」、「看到臉忍不住噗嗤笑了，可是又會想要給牠呼呼」。

不過，雪橇犬的個性就是愛搗蛋，要牠不再追趕蜜蜂，恐怕有點難！

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