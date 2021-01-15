唐貓與爸齊發福一年重5kg　溫馨對比照遭網民恥笑：食同款貓糧？

常言道，幸福是會令人肥胖的。 台灣早前有貓主在社交平台表示，收編唐貓「三點」一年後，自己竟然與牠一同肥胖了5公斤。爸爸貼出主僕的溫馨對比照，以一年前後的同樣姿勢抱着三點，可見貓咪的身形是暴風式成長，但主人亦不甘示弱，由尖臉美男變成圓臉。相片令網民笑瘋，更指爸爸：「吃了同款乾糧嗎？」

三點性格呆呆的，有點笨手笨腳。（Instagram@animals_jiujiu）

貓主黃浚哲接受《香港01》訪問時表示，原本三點的體重只有0.5公斤，體形只有手掌一樣大，誰知回家後牠的真性情表露無遺：「我養了三隻貓咪，三點是最貪吃，牠常常吃完自己的乾糧後，還要一併將其他貓貓吃剩的乾糧清空。之後仍要繼續討吃。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

擁有黑洞胃的三點不負所托，體重暴風式增加，肚子圓潤了不少，但想不到原來爸爸都是一樣！早前爸爸貼出主僕的幸福肥照片，指養了三點一年後，「你胖了5公斤，我也胖了5公斤」。對比照令網民笑翻，更留言詢問爸爸：「吃了同款乾糧嗎？」

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爸爸表示，三點現時快兩歲，目前體重維持在6公斤：「牠變得肥胖，令我覺得很可愛，但我同樣擔心牠的健康，醫生亦有指貓咪非常有份量呢！」

網民看到照片後，紛紛笑指，「是吃同一款貓飼料嗎」、「你們家伙食辦得很好」、「跟灌風一樣大好快的」、「哈哈為什麼主奴才也胖了...搶食嗎」、「你不只胖5公斤吧！」、「歲月是一把貓飼料」、「原來五公斤這麼有感」、「要死一起死，要胖一起胖！！！」、「我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢變胖」、「可愛，每年都要穿一樣的衣服照一張哦」。

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