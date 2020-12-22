唐貓｜買樓梯防9kg肥貓受傷　牠一秒示範正確用法　媽：是有多懶

無論是人還是貓，可以瞓（睡）的話真的不會郁（動）。 台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

肥胖的小小個性乖巧，長得很可愛。（受訪者提供）

貓主黃奈宣接受《香港01》訪問時表示，小小剛好七歲，當初是在汽車維修廠撿到牠，於是收編：「牠很聰明，平時我們叫小小，牠會敷衍地回應我們，但當有罐罐的時候，牠就立即撒嬌裝可愛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

自從絕育之後，小小就開始變得肥胖，而且牠天生不愛動，一年365日幾乎都是躺着，常常露出一副「我不想努力了」的樣子，連和弟弟玩都要躺着玩，令媽媽非常無奈：「牠已經9公斤了，一直都在吃減肥乾糧，但多次減肥均告失敗。」

小小一向很喜歡在床上耍廢，貼心的媽媽為防止牠跳下床時受傷，最近特意網購了小樓梯方便牠走動。但小小竟然向媽媽示範樓梯的「正確用法」，令媽媽大感無奈！

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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網民看到圖片後，紛紛笑指「能坐著就不要站著、能躺著就不要坐著」、「能饋就不要撐著」、「原本猶豫要不要買，立馬下單！」、「正常發揮」、「有用到就不錯了，還嫌」、「就是睡覺和饋桃的設計沒錯呀」、「標準使用方式」、「那個小肚肚⋯⋯好想摸啊」。

同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾