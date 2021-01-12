天氣轉凍｜唐貓著淘寶犬用大碼新衣全不合身　網民笑瘋：衣服太小

天氣寒冷，主人紛紛要用盡方法替毛孩保暖，避免著涼。 台灣有貓主在社交平台表示，最近寒流令家中貓貓患上感冒，為了避免牠們受寒，媽媽在淘寶網購了寵物衣服。誰知衣服到貨後，所有貓衣服都不合身，令她非常崩潰，她並指已經買了犬用大碼，沒理由還會那麼緊！

唐貓米包是一位暖男，性格溫和。（米包這一家 Mibu’s family）

貓主Emma Chuang接受《香港01》訪問時表示，現時養了四隻貓，當中大哥哥「米包」很貼心，非常照顧弟妹。米包平時什麼都讓弟妹，唯獨對「吃」這件事特別堅持，必須搶先享用：「我們以前常希望牠攝取多點營養，故會鼓勵牠多吃點，而且牠每次吃完飯，我們會不停稱讚牠。現在只要有客人來，牠都會表演吃飯，因為想得到別人稱讚。」慢慢米包便吃出接近7公斤的身材。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近台灣有寒流，家中的貓咪們都患有感冒，為了以防牠們再受寒，媽媽就網購了貓衣服：「以前我都是在寵物店買，但其實都是買犬用的衣服，比較難買到貓咪專屬的。而且牠們成長得很快，之前的衣服都穿不起來，所以我這次特意在淘寶網站選購。」

誰知衣服到貨後，媽媽發現全不稱身，極度崩潰：「我已經為米包買了犬用大碼，沒理由連扣子都扣不上，一定是內地貨的問題！」

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媽媽指對於是次網購事件既生氣又好笑：「米包的體重其實是正常邊緣，網民笑說牠穿新衣後，看起來好像有在健身呢！但其實亦有很多人說牠很可愛。」

網民看到照片後，紛紛指「絕對是版型問題！身材沒有問題！」、「我家的也是，還穿到2xL」、「我家9公斤的貓，都直接買小童80公分的上衣剛剛好」、「肚子會冷」、「羨慕，我家6個月還在穿XS號」、「可以帶米包去檢測肌肉量」、「衣服縮水啦」、「牠只是骨架大」、「看起來是重訓愛好者」、「爆肌爆衫猛男」、「肯定是衣服太小，絕對不是我胖」。

同場加映：其他肥貓的爆笑故事！

台灣有貓主喜歡為愛貓「QQ」打扮，常常添置各式各樣的衣服，次次都非常滿意。但最近她首次在內地網站為貓咪買衣服，經驗不足的她，衣服到貨後，發現全部與想像不乎，令她非常崩潰。

▾▾▾點擊圖片觀看，貓咪QQ全部衣不稱身的爆笑事件！▾▾▾

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台灣有貓主在社交平台表示，家中唐貓「小小」體重高達9公斤，癡肥問題令媽媽非常擔心。為防止肥胖的愛貓跳下床時受傷，媽媽最近買了小樓梯方便牠上下床。誰知小小竟然在媽媽面前示範樓梯的「正確用法」，令媽媽不禁慨嘆「牠是有多懶」。

▾▾▾點擊圖片放大看，肥貓小小向媽媽示範，樓梯的正確用法！▾▾▾

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同場加映：與喵星人互動，往往有意想不到驚喜的故事！

這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？

【點擊圖片齊來看，究竟貓咪為何被弄得滿臉都是白色不明液體！】

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▾▾▾當你滿心以為這是貓仔時，牠給你一個特大驚喜。▾▾▾

點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾