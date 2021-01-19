比特犬走失逾200日　爸憑一個藍色玩具波尋回　跨越2000公里團聚

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-01-19 13:41

寵物走失是不少寵主的噩夢，因動物們無法以說話來求助，一旦走失就可能永遠無法回家。然而，美國一位幸運的狗主竟成功尋回走失約200日的愛犬，並跨越近2000公里的距離重逢，奇蹟般的經歷讓人興奮不已。

飼主Pat Livesay原本與愛犬Blue一同居於美國田納西州（Tennessee）的華盛頓縣，但Blue在去年3月底意外走失，令Pat大受打擊。他隨即四處搜索愛犬蹤影，可惜始終一無所獲。沒多久後，他因工作關係不得不遷往近2000公里外的德州，尋回Blue的希望似乎越來越渺茫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗Blue在去年3月底意外走失，令飼主Pat大受打擊。（Facebook@Washington County, TN Animal Shelter）

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就在Blue走失了大半年後，牠終於再次和飼主Pat重逢。這幕奇蹟般的重逢也感動了收容所的職員們。收容所的職員表示：「我們很少看見這般的幸福結局，我們很開心Bone終於回到了主人身邊。」

▼▼同場加映：在菲律賓，就有狗主在6月份時，與愛犬失散了。在這3個月裏，全家都像發了一場噩夢，每天都為了要找回愛犬四出奔波。幸好皇天不負有心人，最終人狗重逢，有開心的結局。▼▼

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▼▼同場加映：結婚是人生大事，主人想寵物一起見證都是人之常情，但原來除了一對新人會緊張之外，連狗狗都會呢！外國有狗主大婚當日，誠邀家中雪橇擔任花仔一角，陪自己走紅地毯，誰知狗狗居然從伴郎手上掙脫走失。主人知道後馬上暫停婚禮，尋找愛犬！▼▼

▾▾▾點擊圖片觀看，雪橇Rocky做花仔陪主人行紅地毯前緊張走失，媽叫停婚禮通宵找愛犬3天！▾▾▾

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