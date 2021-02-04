16歲英國短毛貓吃貴價糧一試愛上拒吃舊糧　想出聰明妙計逼媽入貨

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-04 15:31

民以食為天，挑食應該沒有錯吧！ 台灣有貓主在社交平台表示，近日公司出了年終獎金，她決定犒賞家中的貓咪們，特意買了一包貴價貓糧，並將新舊乾糧混在一起餵飼。誰知16歲的英國短毛貓「妹妹」吃過高級糧後一試愛上，嫌棄舊糧，令媽媽非常崩潰。妹妹還想出妙計，逼媽媽繼續入貨，行為笑瘋網民！

貓婆婆妹妹日前吃過高級糧後一試愛上，嫌棄舊糧。（受訪者提供）

貓主Terra接受《香港01》訪問時表示，家中養了五隻貓咪，全部年齡都超過十歲，名副其實是老貓家庭。其中16歲的貓婆婆「妹妹」性格叛逆，完全不乖巧，經常令媽媽怒氣衝天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽媽獲得公司的年終獎金，決定在農曆新年前慰勞一眾主子，特意買了比較高級的貓糧回家。她將新舊乾糧混合在一起，打算送一個驚喜給貓咪。誰知妹妹吃過貴價糧後從此愛上，並公主病發作，拒絕再吃舊的平價糧。任性的妹妹竟然還想出妙計，逼媽媽再度入貨，令媽媽非常崩潰！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟妹妹用什麼方法逼媽媽就範？▾▾▾

+ 11 + 11 + 11

網民看到照片後紛紛笑指，「真的很識貨啊」、「專業質檢員，一口就知道這批貨不純」、「吃米不知道米價的傢伙」、「貓要富養啊⋯⋯所以我養狗」、「表情已經說明了一切啊」、「只好一起磨成粉，然後再揉成小丸子了」、「我家有隻貓會把掉到地上的撿乾淨」、「16歲了，都給牠都給牠！」、「喵：便宜貨就留給奴才你吃了！」、「真的.我也這樣！我也是把貴的跟中價位的混在一起，牠們也是吐滿地」、「我家的也一樣，很難得它分得出來」。

▾▾▾往下拉繼續看其他寵物挑食故事▾▾▾

台灣日前有狗主在社交群組分享，家中雪橇「漢堡」不肯吃乾糧的事情。原來主人早前餵過漢堡吃鮮食，令牠愛上吃肉，自此討厭吃乾糧，主人絞盡腦汁，用盡各式各樣的方法令漢堡吃乾糧，過程簡直是「來回地獄又折返人間」。

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇漢堡想出什麼超聰明方法，逼媽媽煮鮮肉！▾▾▾

+ 28 + 28 + 28

日前有貓主在社交平台分享，養了家中英短「花生」4年，牠已經由昔日的可愛小貓，演變成為貓界小林尊，面部腫脹了幾倍，崩壞程度簡直令媽媽嚇呆，亦不禁慨嘆「牠肥到嗰下盤可以擺幾圍」。

▾▾▾點擊圖片放大看，貓界小林尊花生長大後崩壞，面部腫脹的樣子！▾▾▾