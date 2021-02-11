流浪貓｜93歲婆婆靠輪椅代步終日厭世　遇黃貓後性格180度大變

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-11 13:25

有時老人家養寵物，反而可令他們活得更快樂。 台灣有貓主在社交平台表示，日前看到家中唐貓「老黃」與93歲婆婆一起曬太陽，婆婆坐在輪椅上，唱歌哄貓孫入睡，畫面非常溫馨。但原來年紀老邁的婆婆未遇到老黃前，終日厭世，悶悶不樂，常慨嘆為何自己要活那麼久，直至老黃出現，才令婆婆性格180度大變。

老黃因為天生有缺陷而被貓媽媽遺棄。（受訪者提供）

貓主Adelisa接受《香港01》訪問時表示，老黃個性穩重，是家中的老大，會主動管教其他貓狗們，同時亦是家裏的公關貓：「老黃因為上顎裂，有缺陷而被貓媽媽遺棄，當初牠出現在我家，是因為附近的流浪貓帶牠來討吃，之後牠願意留低，我們就將牠收編。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

老黃入屋後，慢慢就對家中93歲婆婆展開黏人的撒嬌攻勢。前幾天婆婆如常在戶外曬太陽，老黃之前只會陪在她身邊一起曬，但當天接近6公斤的牠竟然跳到婆婆身上取暖，婆婆不單沒有拒絕，還唱搖籃曲給牠聽，哄牠入睡。

Adelisa看到後此情景後很驚訝：「幾年前婆婆身體開始退化，行動不方便，必須坐輪椅代步，她時常悶悶不樂，終日躺在床上睡覺，很厭世，亦慨嘆為何自己還要活那麼久，老黃的出現，令婆婆簡直判若兩人。」

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Adelisa很感謝老黃當初願意成為他們家的貓小孩，這幾年牠讓全家人都很開心，尤其是讓婆婆心裏有個寄託及安慰。

網民看到照片後紛紛表示非常羨慕，「阿祖唱歌給貓咪聽，好溫馨！」、「阿祖，別對橘貓唱這首歌呀」、「穿祖孫裝」、「我以後也要這樣抱貓貓到老」、「這影片有洋蔥」、「再大下去阿祖就抱不動了」、「老人與喵，一起曬太陽」、「不知道為什麼，聽了會想哭欸」、「阿祖！應該不用再一眠大一寸了啦，人家是橘橘」。

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

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▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

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