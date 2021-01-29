撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-29 12:08

台灣有狗主早前在社交平台表示，家中16歲柴犬「肉圓」全癱一年，時常出現癲癇，獸醫估計狗狗有腦瘤，但因年紀太大，不鼓勵肉圓做檢查，只好為肉圓提供安寧治療。日前肉圓情況惡化，獸醫建議狗狗安樂死，媽媽掙扎了很久，即使不捨，最終仍接受建議。肉圓離世當天，媽媽一如以往準備愛犬藥物，當她轉身見到眼前心酸一幕，才醒起狗狗已經不在，秒速淚崩。

肉圓非常愛笑。（受訪者提供）

狗主肉圓媽接受《香港01》訪問時表示，肉圓一個月大就來到家中，是老公送給她的：「肉圓性格很固執，但又很溫馴，牠陪伴我接近17年，我們一起經歷許多人生的高低起跌。」樣子帥氣的肉圓，深得一家人的喜愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的肉圓離不開老狗的命運，幾年前雙腳受傷後，身體開始老化，陸續出現癲癇、前庭系統等問題，之後更全身癱瘓。獸醫推測肉圓腦部有腫瘤，惟因牠年紀太大，不建議狗狗做檢查，只提供安寧治療，以藥物控制病情。後來肉圓情況急速惡化，晚上亦會痛到哀嚎，獸醫指狗狗命不久矣，提議安樂死。

媽媽不忍心，掙扎了很久，最後選擇接受獸醫建議：「我不想看到牠一直痛，每次肉圓癲癇發作，我都只能眼睜睜看著牠辛苦，無法幫牠紓緩。」肉圓離開當日，媽媽晚上一如以往，為愛犬調藥，完全忘記了牠已經離世，當她轉身看到眼前心酸一刻，才憶起一切，隨即淚崩。

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肉圓媽表示，狗狗離開後，她仍會為安樂死一事感到內疚：「但我之後再想，其實此決定對肉圓才是最好的，自從牠生病後，已經很久沒有笑過，我會慢慢習慣牠不在我身邊的日子。若有下世，我希望肉圓能夠再回來當我的家人，我永遠愛牠。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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