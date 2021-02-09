貴婦狗｜地拖狗毛髮打結被棄路邊獲義工救起　剃毛後驚變超帥汪

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-09 08:05

飼養寵物是一生一世的責任。 台灣有義工在社交平台表示，日前在路邊看到一隻被遺棄的地拖狗「嘟比」，牠全身毛髮打結，指甲嚴重過長，遠看無法辨認出牠是一隻狗。後來義工將嘟比送到寵物店，經美容師花了三小時打理後，狗狗驚變超帥貴婦狗！

毛髮全打結的嘟比就像一個地拖。（受訪者提供）

義工Jo接受《香港01》訪問時表示，當初她的朋友發現狗狗「嘟比」趴在路邊，當時全身毛髮打結，指甲嚴重過長：「那時現場有一位男義工，我們打算一起將狗狗送到獸醫院檢查。突然狗狗的主人出現，他指家中長輩認為嘟比不乖、會兇人，很難照顧，嫌牠佔空間故趁過年前，瞞著他將狗狗遺棄，讓牠自生自滅。」最後嘟比自己走了1.5公里，才被義工發現。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他們將嘟比帶到醫院後，獸醫指狗狗身體健康，沒有皮膚病，只有少許營養不足以及脫水的問題。Jo指，原主人願意承擔責任、負責相關費用，並在動保處人員的見證下，簽了放棄飼養書。義工們之後將嘟比交給美容師打理，三小時後牠終於重現天生貴族氣質！

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義工表示，嘟比已經7至8歲，性格溫和，但容易焦慮及激動，幸好對人類仍然保持信任，會向人撒嬌討抱，現時嘟比已被新主人領養。Jo認為每個毛孩都值得被尊重，包容與疼愛，對於嘟比成功被領養她感到開心，但亦很抱歉：「因為我本身還有養兩隻狗狗，沒辦法再收編牠。我們會與新主人保持聯絡，繼續跟進嘟比的日常生活情況。」

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台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。美容師聽到後，於心不忍決定接手照顧，並收養狗狗。經她悉心打理之後，地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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▼▼同場加映：台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。▼▼

▼▼▼點擊圖片放大看，獸醫估計癱瘓貓咪嚕只剩3個月命，主人卻願意照顧餘生的感人過程！▼▼▼

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