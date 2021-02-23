筲箕灣｜9歲貴婦狗走失媽重酬兩萬協尋　變態男要求性行為做報酬

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-02-23 17:53

【筲箕灣走失貴婦狗】年廿九（2月10）筲箕灣有一隻9歲貴婦狗「Dubi」，尾隨家人離開家門，及後更離開大廈走失。狗主連日在筲箕灣阿公岩道、愛秩序灣公園一帶尋找，但仍不見狗蹤，盼重酬兩萬元求好心市民幫忙，卻引來變態男來電，要求用性行為做報酬。

貴婦狗Dubi在年廿九（2月10日）於筲箕灣離家後不知所蹤。（受訪者提供）

居住在筲箕灣的9歲貴婦狗Dubi，在2月10日（年廿九）晚上10時許，尾隨家人的身後離家，隨後尾隨住戶離開大廈不知所縱。及後有網民報料當晚曾在阿公岩道、愛秩序灣公園附近遇見Dubi。

狗主譚小姐接受《香港01》訪問指，Dubi走失當晚她一直在街上搜索至凌晨5點才回去，及亦向公司請假，希望把握黃金時間尋回Dubi，可惜至今仍未有Dubi的消息。她用盡所有方法，包括求神問卜、張貼街招，更提出重酬2萬元答謝。結果吸引變態男提出以性行為作為報酬。

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90多歲每天看CCTV盼狗回家

譚小姐指出，譚媽媽情緒不穩定，時常會感到精神緊張，所以她在9年前領養了朋友家中3個月大的貴婦狗Dubi，希望牠可以助媽媽放鬆心情。自Dubi走失後，80多歲的譚媽媽心情持續低落，而90多歲的譚爸爸亦經常查看大廈的閉路電視畫面，甚至走到大廈走廊凝望街上，希望可以看到Dubi的身影。

為免年長的父母擔心，譚小姐只好堅強地面對Dubi走失的事實。上周五（2月19日）是譚小姐的生日，她每年生日都會抱著Dubi跟家人拍照，今年Dubi卻從全家幅中缺席，訪問期間更一度哽咽流淚，「Dubi未必好似CiCi（走失唐狗）、Bella（走失牧羊狗）咁有好感人嘅故事，但我哋一直都當佢係家人，好希望搵得返佢......」

走失狗檔案 名字：Dubi 性別：女 品種：貴婦狗 特徵：體型瘦削、瘦長後腿、淺啡色毛髮、啡色鼻，走失時沒有頸圈、有晶片。 如任何市民有Dubi的消息，請致電9279 3486與譚小姐聯絡。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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