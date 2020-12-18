你若不離，我定不棄。 日前有狗主在社交平台表示，家中14歲史納莎「Koby」突然確診肺腫瘤，並已急速擴散，獸醫建議狗狗安樂死。但媽媽不忍心，遲遲未做決定。面對這個情況，Koby最終選擇為自己作出生命中最重要的決定。

Koby活潑好動，非常親人。（受訪者提供）

狗主Christine接受《香港01》訪問時表示，Koby陪她經歷多個人生大事，包括結婚、生小孩等，媽媽一早視狗狗為家人，自己的掌上明珠，非常愛惜Koby。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年紀老邁的Koby一直患有骨刺及初期心臟病，但情況穩定。上月初狗狗突然身體不適，檢查後確診肺腫瘤，並已經擴散，獸醫指肺積水會令Koby難以呼吸，壽命只有兩星期，建議為狗狗安樂死。媽媽無法接受，終日以淚洗面，只能珍惜與Koby餘下相處的時間。

或者得到上天憐憫，Koby成功捱過兩星期的關口，媽媽非常感恩。誰知幸福總是短暫，上星期Koby突然氣喘，情況急轉直下，獸醫再次提出安樂死。Christine傷痛不已：「我擔心佢痛，怕佢自己唔肯走，但我亦都唔想佢走，好唔捨得，心情好忐忑，我唔想做決定。」

Koby深知媽媽的難處，決定自己掌握命運......

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Christine很感激Koby在14年前選擇她做主人：「牠很貼心，處處為我著想，好多謝Koby俾我摸埋佢先走，多謝佢唔俾我見到最痛嘅一幕，多謝佢唔洗迫我做決定。」媽媽希望Koby去到彩虹橋可以過得開心，好好照顧自己，一家人永遠都會記得Koby：「牠永遠是我心目中最乖的女兒，我相信將來我們有機會再見。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有網民表示，6歲唐狗「八寶」早前心臟有腫瘤，她憶述有一天整晚都在照顧八寶，所以入房小睡片刻。但她突然被家中另一隻唐狗「曼怩」的吠叫聲嘈醒，當下她以為曼怩亂吠，誰知主人一打開門，見到眼前這幕。▼▼

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