照顧老狗不是易事，若然狗狗患上失智症，更會令主人感到非常崩潰。 本地有狗主日前表示，家中的17歲史納莎「KIki」因器官老化離世，媽媽很是傷心。KIki一年半前患上失智症，有時會突然定格，原地轉圈，後期更一度忘記主人，出現失禁情況。媽媽憶述有次回家後，見到家中地板全是大便，KIki更滿身屎尿，但她沒有怪責狗狗，反而對牠感到內疚。

KIki是一隻親人親貓狗的史納莎，深得主人喜愛。（受訪者提供）

狗主Joey接受《香港01》訪問時表示，KIki性格温和乖巧，自小愛乾淨。主人本身是動物義工，會救不同貓狗回家，KIki與牠們均相處融洽。踏入老年，KIki開始有輕微腎衰竭，年半前更患上失智症，常常突然停低轉圈，後期更慢慢忘記主人。Joey指：「狗狗本身好少吠，但牠不認得我們之後，每次一有東西，例如手放在牠嘴邊，牠就會吠及咬，可能以為是食物。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

KIki後來失智情況惡化，不懂上廁所，更出現失禁，Joey起初不想Kiki不舒服，所以沒有替牠穿尿片。有次媽媽回家後，赫然看到地板全是大便，KIki更滿身屎尿，媽媽不但沒有絲毫怪責狗狗的意思，反而對牠充滿內疚……

▾▾▾點擊圖片放大看，失智史納莎失禁致滿身屎尿，但媽媽竟然感到內疚？▾▾▾

+ 17 + 17 + 17

Kiki雖然失智但仍愛乾淨，Joey指：「牠後來雙腳開始無力，但只要牠控制到自己如廁情況，牠都堅持要自己上廁所，如果牠無法爬起身，就會叫我們，因為牠不想弄污家中，非常生性。」

Joey表示Kiki 彌留前，堅持要見齊所有家人才離開，很有靈性，現時媽媽只願牠在彩虹橋一切安好，如果有下一世，希望可以與牠再續母子緣份。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主的貴婦狗近期失憶情況越來越嚴重，有時會無法控制大小便，吃飯時會失常大便，更曾經試過忘了自己大便，踩到全屋都是。最心酸的是，狗狗有時會斷片，連主人都忘記，令媽媽感慨，牠真的老了。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，失智貴婦狗與媽媽的17年感動回憶！▾▾▾

+ 27 + 27 + 27

點擊連結看全文：失智症貴婦狗吃飯時失常大便 17年回憶全失 媽蹲下清理秒鼻酸

▼▼15歲失智史納莎「圓圓」自從患上失智症後，開始性情大變，也很久沒有開心地笑過，日前牠做出一個反常舉動，令媽感到超欣慰。▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看15歲圓圓仍年輕的照片▾▾▾

點擊連結看全文：老狗│15歲失智史納莎婆婆不認得人 牠做一個反常舉動令媽爆哭