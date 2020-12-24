狐狸犬去美容店　爸以為華麗轉身　接狗時陌生唐狗靠近：你是誰？

原來剪個頭髮，真的會給人耳目一新的感覺。 在台灣，有爸爸帶着家中的狐狸犬到美容院修毛，沒料到回家後，媽媽幾乎認不出這是自己的狗狗。因為狗狗外觀和先前完全不同，就像一隻陌生唐狗般。但在呼喊牠的名字後，牠會回應，這應是自己的狗狗吧？

我是狐狸犬啾麗，今年9歲！（劉艾瑪）

這隻生活在台灣台中的狗狗叫啾麗，快要9歲了。牠是一隻純白色的狐狸犬，相當可愛迷人。

早前，牠貪玩地鑽到車底，結果弄得全身機油，因此爸爸便帶牠到美容院洗澡。但油漬沒法清去，美容師只好替牠剪毛處理。沒料到修毛回家後，媽媽發現啾麗變了成一隻陌生的白色唐狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，狐狸犬去了美容院後，竟然會變成唐狗？】

+ 4 + 4 + 4

「你是誰？」媽媽看到剛剪毛回家的啾麗，禁不住衝口而出！牠身上的毛髮幾乎全被剃光，完全不像是一隻狐狸犬，就連朝夕相處的媽媽，也幾乎認不出牠。幸好，在呼喊牠的名字時，牠還懂回應，這才能確定是自己的狗狗。

網民表示這實在很有驚喜，沒想過剪毛改形象，連狗狗品種都能改變。「牠是誰？」、「同一隻嗎？」、「被調包了」、「這一定是爸爸帶去剪的。一定是」、「應該是抱錯了！」、「太可愛了啦」、「眼睛確認無誤」。

同場加映：這隻是狐狸？但媽媽表示：牠是狗！

Mya是西伯利亞雪橇犬和松鼠狗混種而來的狗狗，其實牠瞳孔的顏色是來自於雪橇犬，而披毛的顏色則是來自松鼠狗。由於是混種犬，所以體型介乎於兩個品種之間，就變成了中型犬般大小。Mya的身世揭開後，是否成功解開了大家心目中的疑問呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看Mya超萌照片▾▾▾

+ 42 + 42 + 42

點擊連結看全文：【萌寵充電站】外貌100%是狐狸 公開牠狗種後 網民：神韻好像

同場加映：有時候，小時候的樣子，和成長後會大為不同。

台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

▾▾▾點撃圖片放大：看媽寶蛻變成小公主的經過！▾▾▾

+ 22 + 22 + 22

點擊連結看全文：【萌寵充電站】柴犬幼時烏卒卒像黑熊被嫌棄 長大後竟變仙氣公主