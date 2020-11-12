惡霸犬寶寶發奶音作勢打　因太可愛遭取笑　5個月後沒人再敢笑

正所謂「女大18變」，這句說話換在寵物身上也非常適用。 美國有位狗主，家裏養了一隻「惡霸犬」。牠小時候已經像個小混混，爸想幫牠拍個照片，牠馬上便不滿，甚至伸手想要打人，可愛的模樣擄獲不少網民心。事隔5個月，牠長得像位老黑道，走出來氣勢十足無人夠膽取笑牠。

五星期大的Lola對著鏡頭咆哮、動手想打人。（Instagram圖片：connectedbullyz_texas）

美國德克薩斯州有位狗主家裏養了一隻惡霸犬（Bully）「Lola」。Lola在5星期的時候，已經充滿小惡霸的特質。當時爸想為牠拍照、拍影片，紀錄成長的經過，豈料牠竟然對鏡頭咆哮，接著還舉起手裝兇作勢想伸手拍打鏡頭，一副準備揍人的樣子，彷彿在說：「拍什麼！再亂拍我就拆你菲林！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Lola可愛的樣子被放到社交平台，不少網民都大讚可愛。不過，轉眼間5個月過去，Lola的外表長得像個黑道老大。接近成年的Lola變得成熟穩重，滾身充滿了成熟的韻味，不再像以前那麼衝動莽撞，簡單一個眼神足以令人震懾，現在已經沒有人敢取笑牠！

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狗主把Lola的成長轉變放到Instagram帳號，跟大家一起分享，意外地大受網民歡迎，有網民留言大讚Lola可愛，「真是太可愛了，尤其是當牠咆哮的時候，故意把腿往後踢的時候」、「天哪，真可愛！」、「我好想帶牠回家！」

投稿到「歲月神偷」專欄

記得寵物剛帶回家的時候，時常會露出楚楚可憐的樣子。光陰似箭，轉眼已經過了數月、數年，牠們的樣子已經完全改變，甚至會令爸媽驚覺：已經長得那麼大了！《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿，把貓狗成長感人故事、對比照email到anistory@hk01.com，「歲月神偷」將會把貓狗成長經歷分享給讀者。

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