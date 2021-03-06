俄羅斯｜以為養了隻小狗　越看越不對勁　野獸身分曝光嚇壞網民

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-03-06 08:05

俄羅斯人因被指民風彪悍，素來也有「戰鬥民族」之稱，沒想到原來連他們的寵物也非同凡響。一名俄羅斯女網民經常在網上分享其愛寵的生活點滴，有網民起初以為那是一頭黑色小狗，但逐漸才發覺真相似乎並非如此，這隻「小狗」原來是野獸！

兩年多前，來自俄羅斯的Zhenya在為家中增添了一名新成員──Umora，牠有著黑棕色的毛髮，圓滾滾的眼睛和大大的耳朵，驟眼看來就彷彿是一頭年幼小狗。可是，牠真正身分絕非小狗！Zhenya在接牠回家後，隨即為牠開設了一個社交帳戶，目前已吸引逾20萬人追蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Umora有著黑棕色的毛髮，圓滾滾的眼睛和大大的耳朵，驟眼看來就彷彿是一頭年幼小狗。（Instagram@russian_sable）

▾▾▾點撃圖片看到底Umora有何魅力？牠的真正身分又是甚麼？▾▾▾

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雖然Umora本身是野獸，但經過多時訓練，牠現在也終於習慣了寵物的生活，變得越來越聽話。希望Zhenya和Umora日後能繼續借助他們的人氣和影響力，大力宣傳動物保育的訊息，讓Umora的同伴從此不用再受苦。

▼▼同場加映：早前，法國一對夫婦在放狗期間驚聞稚嫩的尖叫聲，他們循叫聲找到了一頭被困的「小狗」。一個月過後，「小狗」的真正身分逐漸曝光，原來牠竟然不是狗，而是一頭野獸！幸好，夫婦在知悉「小狗」的身分後也依然對牠不離不棄，仍願意繼續照顧牠。▼▼

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▼▼同場加映：要是看到一頭瘦弱的小狗獨自覓食，相信任誰也會伸出援手。白俄羅斯一位農夫早前就在自家農場發現一頭疑似小棕狗，隨即把牠帶回家照顧。但原來這頭「小狗」擁有著野獸血統，絕非一般小狗，更差點因此被安樂死。幸好，獲這位農夫出手相救，才得以逃過大難。▼▼

▾▾▾點撃圖片揭曉「小棕狗」的真實野獸身分！為何牠會險被安樂死？▾▾▾

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