雪橇犬森林散步找到會動怪紙箱　拆箱後為媽送上7個大驚喜

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-04 12:46

或許你會覺得，雪橇犬只懂破壞鬧事，總是做出許多蠢行為。但這次，雪橇犬立下大功了！ 這隻來自美國的雪橇犬，有天隨媽媽到樹林去散步，但沒多久牠便突然跑開，然後吠叫呼喚媽媽過去。原來，牠在樹林裏找到了一個密封的紙箱，並留意到當中有東西在動。

這隻聰明又有大愛的雪橇犬叫Banner，是女孩子來的，今年已6歲。牠生活在美國喬治亞州，是一隻服務犬，主要幫助媽媽Whitney Braley對抗焦慮、抑鬱等情緒問題，因此Whitney早已視牠如家人般看待。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在2018年的7月，Whitney帶着雪橇犬Banner到樹林中散步。但不久後，Banner便一直朝樹林中隱蔽的地方走去，並停到一個紙箱前。這是一個密封起來的小紙箱，當中隱約可聽到微弱的動物叫聲。於是Whitney小心地打開了箱子，最終發現了當中的東西！

【點擊圖片放大看，究竟雪橇犬在箱子裏發現了些什麼？】

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Whitney表示，Banner已不是第一次救出小動物了，牠是一隻很有愛心的狗狗，曾救過一隻掉在水溝裏的小奶貓。雖然牠是雪橇犬，但卻很有愛心、充滿母愛，是否令你覺得，是時候再重新審視定位雪橇犬呢？

網民們得悉雪橇犬這大愛行為後，都表示牠是真英雄。「這畫面真是太溫馨啦！」、「不是說雪橇犬都是中二病發作的嗎？怎麼會這樣乖巧」、「不拆家的雪橇，難道是人扮的？」、「雪橇犬母愛大爆發，貓咪們都成孩子了」、「中二、屁孩、呆蠢的形象，全都不適用在Banner身上」。

▼▼同場加映：日本有狗主在社交平台表示，家中養了一隻八個月大的雪橇「Sena」，年紀小小的牠經常幫忙照顧他的女兒，擔當狗保姆。早前主人分享了一張4個月前他們的暖心合照，可見Sena與姐姐身高差不多，一起扒在窗邊看風景，畫面非常溫馨。誰知主人前幾日再替他們拍照，發現Sena已經偷偷地暴風式成長，身形變得健壯，再不是女兒昔日的小玩伴，反而變成保護姐姐的大帥哥！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，現時八個月大的Sena的帥氣樣子！

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▼▼同場加映：日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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