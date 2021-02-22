日本雪橇犬｜回家躺洗手盆擺老大Pose　原因揭曉網民：這隻太聰明

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-22 15:52

毛孩的表情動作，總是能給你帶來意外驚喜。 平日超溫馴可愛的少女雪橇犬，沒想到這天突然形象大逆轉。只見牠已跳到洗手盆裏，一隻手放到盆邊，更露出了一副江湖大佬不耐煩的樣子！究竟發生了什麼事？是護惹怒了牠？

這隻生活在日本的可愛雪橇犬叫ガウちゃん，是隻還未滿一歲的狗狗。雖然牠是隻雪橇犬，但卻很少作出破壞行為，因此一直是媽媽心中的乖寶寶。除此以外，ガウちゃん還很喜歡洗澡，每次外出回家，都急不及待地衝到浴室，等媽媽替牠洗腳。ガウちゃん這乖巧行為，令許多狗主羨慕不已。

少女秒變江湖大佬

因此，當大家看到ガウちゃん露出這霸氣樣子時，都表示不敢相信。為何一向乖巧的牠，會有江湖大佬的樣子？原來，一切都與洗澡有關！網民知道真相後，即表示如果家中狗狗也如此便好了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟ガウちゃん為何會在洗手盆裏，牠一臉生氣的樣子，是誰惹了牠呢？】

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當網民看到一看ガウちゃん在洗手盆裏的霸氣，甚至手臂像是一身肌肉時，大家都深深感受到「狗不可以貌相」這道理。「這份帥氣，你肯定牠是淑女？」、「這個江湖老大的味道，別的狗狗演不來」、「雪橇犬體內藏大叔魂：上車跟我走！」、「肌肉狗來了，真的不能忽視」、「居然有喜歡洗澡的雪橇犬，真令人羨慕呀」！

↓↓↓每次有肌肉型毛孩照，又或是毛孩有古怪樣子時，都會有模型高手製作出來，不知這次ガウちゃん的可愛模樣，會否也被製成模型呢？↓↓↓

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▼▼同場加映：Naïa日前不開心，隨即跑到花園，躺在地上發脾氣。無論主人怎樣叫牠，牠都不予理會，令主人非常無奈。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，雪橇Naïa發脾氣睡花園不理主人的原因！▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬因為一個無聊理由 發脾氣睡花園 媽呻牠有「公主病」

▼▼日本網民分享，小主人高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！▼▼

【點擊圖片放大看，妹妹硬要擠狗籠與雪橇犬在一起的情況，以及妹妹不在時狗狗的有趣睡姿】

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