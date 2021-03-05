毛守曾欠一個條件要瞓街暫托　全港首間24小時TNR救狗中心啟用

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-05 11:27

香港流浪動物數以十萬計，一直致力拯救浪浪的本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）在深水埗成立全港首間24小時運作的TNR（「捕捉、絕育、放回」）中心，希望幫助義工救起流浪狗後，為牠們提供暫時落腳的地方。中心佔地600呎，在本星期日（3月7日）開幕，首兩星期是試驗階段，之後會正式接受預約。 毛守創辦人表示，以往救狗時，亦曾面對過安置狗狗的問題，希望透過成立TNR中心，幫助同路人。

毛守在深水埗成立全港首間24小時運作的TNR中心。（劉詩韻攝）

毛守自2015年至今以診所紀錄計算，拯救的動物已超過2800隻。毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，自己救狗８年，一直風雨不改幫助流浪動物，過往亦曾遇過許多心酸時刻：「有時我們半夜收到求助，難以即時找到暫托家庭，只好帶動物到狗公園，通宵陪牠們在那裏睡，隔天再帶到診所檢查。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kent明白救狗之路非常漫長，面對動物被棄養、受傷個案愈來愈多，他一年多前已經有意設立TNR中心，並 深信TNR計劃是現今最人道及最有效減少流浪動物數量的方法，但計劃最大的難題主要是在於安置的問題上：「流浪狗大部份都是怕人、凶惡，或者生病，難以與其他正常家狗一起暫住，義工救起流浪狗後，往往都要為牠們落腳的地方而擔憂。」

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Kent表示安置問題有時亦令義工卻步，減少救狗，故TNR中心可以提供臨時地方，讓浪浪居住，等待絕育及休養。TNR中心位於深水埗，佔地600呎，每日24小時運作。

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除了TNR中心，Kent亦希望可以設立一間獸醫診所，有部門專責處理流浪動物的絕育問題，如果有主人臨時失約，狗狗做不到絕育，可以隨即安排其他浪浪補位，不會浪費到資源，但他慨嘆「應該在我有生之年，都不會實現到」。

近年動保意識逐漸受人關注，Kent盼望未來會有更多人參與本地的動保工作，認識TNR，真正明白當中的意思：「動物的福祉，就决定在於我們明天的工作及付出，動物不能發聲，我們更有責任為他們護航。」

毛守救援TNR中心 開幕日期：2021年3月7日（首兩星期試行階段，之後正式接受預約） 時間：24小時（義工當值時間：上午10時至傍晚6時） 地點：九龍深水埗醫局街131號地下 入住費用：＄300/天 （如果入住狗隻是流浪動物，費用只收＄150，毛守會津貼＄150） 查詢：6999 4227

▼▼▼▼▼同場加映：毛守救過的流浪動物故事！▼▼▼▼▼

早前毛守接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

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日前毛守接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

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