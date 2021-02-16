撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-02-16 08:00

正所謂：「得人恩果千年記。」 台灣有隻流浪黃狗自從得到工廠職員送贈的兩隻雞腿後，就牢牢地記在心底，隔天又來討吃，還擺出一張臭臉，彷彿在說：「還不給我飯？」看來他們惹到當地的陀地狗，所以牠每天都上門討債。

網民打工的地方最近來了隻流浪黃狗。（facebook圖片：米克斯傳奇）

台灣有網民在社交平台facebook分享了一則趣聞指，他打工的地方時常有流浪狗徘徊，日前，在他們午飯期間有隻黃狗恰巧找上門，楚楚可憐地看著他們吃飯，於是他們就分了兩隻雞腿給牠。沒想到，牠隔天主動就找上門，看到他們沒有主動送上食物，竟然馬上黑臉，彷彿恐嚇他們：「你不給我飯、就沒好下場。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾工廠員工被黃狗恐嚇交出雞腿？點撃圖片放大：揭開看黃狗真面目▾▾▾

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他把黃狗上門討債的照片分享到facebook群組「米克斯傳奇」，結果網民們都勸他乖乖上繳雞腿，這隻黃狗會定時上門討債，部分網民留言指：「這個臉，感覺等太久在不爽」、「昨天是昨天，今天是今天，還有明天是明天，懂了嗎？」、「有時間貼文公審，還不快點餵雞腿」。

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同場加映：41kg唐狗花園曬完太陽 被「結界」擋在門口 不敢入屋原因超爆笑

台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「麻糬」有天被主人叫出花園曬太陽，當狗狗盡收日月精華後要回家時，竟然在門前呆等十分鐘，不敢入屋，難道屋內有結界?

▾▾▾點擊圖片放大看，麻糬不敢入屋的原因！▾▾▾

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同場加映：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 結局笑瘋網民

台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。

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同場加映：回家後驚見兩狗滿身血漬 媽見「另類殘肢」後崩潰

台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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