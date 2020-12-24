屯門龍鼓灘現嚇人「石化狗」　獲救後毛髮漸現　原來牠是隻超美狗

流浪不是罪，浪浪都有生存的權利，值得被愛。 日前本地動保組織「毛孩守護者」（下稱：毛守）接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

屯門龍鼓灘海邊日前出現一隻嚇人石化狗。（毛孩守護者）

毛孩守護者創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，龍鼓灘的山上設有海豚瞭望臺，那裡山頭一帶大約有30隻流浪狗出沒。最近因限聚令及燒烤場關閉的原因，流浪狗無法向遊客討吃，於是紛紛在龍鼓灘村徘徊，尋找食物，而猜猜就是其中一隻浪浪。

Kent日前接獲村民求助，指在海邊經常看到一隻嚇人石化狗，需要毛守到場拯救：「牠有嚴重皮膚病、角質增生、毛囊蟲的問題，全身都是一塊塊隨時掉落的硬皮，慘不忍睹。而牠只有兩個月大，龍鼓灘海邊非常寒冷，又有大蛇食小狗，飢寒交迫之下，牠很大機會會死亡。」

Kent及義工每天在龍鼓灘守候，不停上山落山，並用食物利誘，終於用了兩星期成功捕捉到膽小的猜猜。狗狗隨即入住醫院，經醫生治療後，病情好轉，毛髪漸現，他們更發現猜猜原來天生是一隻超級美麗的唐狗！

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Kent表示，猜猜性格親人：「我們很幸運可以救到牠，令牠避過死亡一劫。年中有好多這些體形的流浪狗不幸離世，我們亦要感謝市民的通知。」Kent續指流浪不是罪，拯救不是樂趣，始終「捕捉、絕育、放回」才是上策。

日前毛守接到鑽石山墳場的狗義工求助，指有一隻流浪狗疑因爭食不果而受傷，頸、背多處有傷並被烏蠅蟲侵蝕，發出惡臭，需要毛守到場救狗，意外發現墳場恐怖一幕。

▾▾▾到底Kent在墳場看到什麼呢？點撃圖片放大，當日看來龍去脈▾▾▾

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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