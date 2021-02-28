貓行為｜貓咪輕咬你代表愛你？黏你是把你當家人？11種貓示愛行為

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-02-28 08:02

人們總會拿狗狗和貓咪作對比，認為狗狗對主人的愛非常濃烈，而貓咪只愛牠自己。喵真的委屈哭了，表達方式不同，並不代表不愛。喵的這幾種行為，就是愛你的表現！

▼貓愛你的幾種表現（點擊下圖看清！👇👇👇）

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有人說貓之所以表現得愛主人，是為了獲取食物。貓行為研究專家做過這樣一個實驗，測試食物、玩具、主人，貓會更喜歡哪個。他們選擇了19隻收容所的貓，19隻家養的貓咪，將貓咪們放在陌生的房間中。2個半小時後，主人進入房間和貓咪互動，同時貓也可以選擇不遠處的食物，或附近不停擺動的老鼠玩具。

實驗的結論是，收容所的貓咪和家養貓咪之間沒有分別，有10%的貓咪選擇食物，25%的貓咪選擇玩具，而65%的貓咪選擇和主人互動！也就是說大多數的貓愛你勝過愛食物和玩具！喵們不太會表達，但對主人的愛卻卻非常濃烈，並不比狗狗少！

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