葵涌｜流浪唐狗BB身上箍胸帶　竟成催命符　毛守救起時見揪心一幕

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-22 17:46

狗帶曾經是被愛的記憶，有主人的記認，但有時卻是流浪狗的催命符。 早前本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到市民求助，指在葵涌發現一隻五個月大的流浪唐狗「小葵」，牠被狗帶箍胸，身體屈曲，全身滿佈血肉模糊的胸帶勒痕，並發出嚴重惡臭，遭途人白眼。毛守花兩日時間救起小葵，之後見到眼前揪心一幕，非常傷感。

小葵全身都滿佈胸帶傷痕。（Facebook@毛守救援）

毛守救援創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，小葵在葵涌一帶流浪，有天走入地盤，被工人發現，指牠全身有惡臭，要求一直餵開流浪狗的義工蓮姐處理，於是蓮姐向毛守求助：「我們到達後，找不到小葵，放了一些食物在捕狗籠引誘牠，但第二日亦不見牠出現。後來有人告知，原來小葵進入旁邊附近的地盤，我們即時趕到，將牠救起。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kent表示，小葵最多只有五個半月大，但身形只有三個月大，完全是皮包骨，非常可憐。牠身上有一條紅色胸帶，細小的胸帶令小葵身體屈曲，Kent估計胸帶已經箍著小葵身軀大約兩個月。牠整條脊椎就如恐龍骨一般高高凸起，兩邊的肋骨清晰可見：「小葵頸背、下巴、胸口，腋下都是血紅色的傷口，牠有嚴重的烏蠅蟲問題，所以身上發出惡臭。」

虛弱的小葵被放入狗籠時，已經無力掙扎，那時Kent見到眼前心酸一幕，很是傷感……

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Kent表示，在毛守多年來的救援工作，遇過很多悲慘的個案，但是次的求助個案令他覺得很震撼、氣憤：「我們完全沒想過小葵會虛弱到就此離去，牠是被胸帶監生綁死，牠年紀小小，就要每天每夜受盡痛苦。主人很不負責任，小葵很可能是走失或者被遺棄，但最近我們在網上，從未見有走失小狗連胸帶或尋狗的帖文，一條生命就這樣被主人糟蹋。」

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早前毛守接到市民求助，指在金山郊野公園發現一隻流浪唐狗「金山」誤中捕獸器，情況嚴重。毛守接報到場，但毫無發現，之後連續多日不定時上山尋找，最後終於花了49日，才成功救起狗狗。流浪狗誤中捕獸器事件屢見不鮮，背後原來藏著超殘酷真相！

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日前毛守接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

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