撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-17 08:05

人類與狗狗之間的承諾，或許會因生活忙碌而忘記，但在毛孩的角度，卻是舉足輕重。 本地有狗主早前在社交平台表示，家中14歲八哥「Gucci」在年廿九（2月10日）當日突然因惡性腫瘤破裂離世，一家人悲慟不已，不解狗狗一直身體健康，卻突然會患上癌症，事前更完全沒有任何徵兆。腫瘤破裂理應會令Gucci痛不欲生，然而牠卻安靜地承受著疼痛，原來一切全因牠跟主人的一個承諾。

Gucci性格乖巧，樣子可愛。（受訪者提供）

狗主龐小姐接受《香港01》訪問時表示，與Gucci相遇是一個緣份：「14年前我經過寵物店遇見Gucci，店員指牠是成犬，身形亦比正常八哥高大，如果無人要牠就會被人道毁滅。牠當時見到我很興奮，圍着我跑來跑去，我不忍心，所以決定帶牠回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年老的Gucci一直身體健康，日前年廿八（2月9日）她特意帶毛孩到寵物店「洗邋遢」，準備歡度農曆新年。誰知當晚狗狗回家後，行為與平時有異，龐小姐：「以前狗狗試過椎間盤突出，我以為牠驚剪指甲，躲避時扭傷腰，所以我叫牠好好休息。」

隔天一早，她發現狗狗異常安靜，沒有討吃，更全身無力，癱軟在地上。她立即帶愛犬看醫生，獲告知Gucci原來患有惡性腫瘤，並已破裂，命不久矣。姐姐極度崩潰，無法接受惡耗，她不解狗狗為何突然患癌，更無法理解Gucci為何在腫瘤破裂後，仍一直忍痛不求救，直至她想起Gucci和她的承諾，當場淚崩......

▾▾▾點擊圖片放大看，Gucci一直忍痛不求救，到底要信守什麼承諾？▾▾▾

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最終Gucci在龐小姐懷中離世，她在診所抱着愛犬遺體近4小時才依依不捨地放手：「一切發現得太遲，我捨不得牠，很想能夠再聽到牠的聲音，感受牠的心跳及溫度，如果有下一世，但願牠可以回來再做我們的家人。」

龐小姐亦提醒主人，要定期帶老狗做身體檢查，同時希望所有失去毛孩的家長，能夠將愛延續，令其他動物都有得到幸福的機會。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：16歲拉布拉多婆婆神經及關節退化 這天如廁後牠說對不起媽淚崩

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼

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點擊連結看全文：16歲腦膜瘤金毛犬自知時日無多 留下禮物答謝 媽：你一直在身邊

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。▼▼

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點擊連結看全文：17歲唐狗伯伯患惡性腫瘤離世1年 寵物善終公司貼心來電媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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點擊連結看全文：鼻咽癌唐狗固執去廁所便便 直至撿骨師拿出骨灰 媽才知牠孝順