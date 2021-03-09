唐狗｜夜晚房間傳出怪異搖床聲　媽媽入房驚見「人狗大戰」秒嚇呆

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-09 13:46

如果看見人狗激戰的畫面，做主人的會有什麼反應？ 台灣有狗主在社交平台表示，日前深夜時分，她突然聽到房間傳來陣陣怪異的「搖床聲」，她大感奇怪，隨即入房查看，竟然發現「人狗大戰」，秒速嚇呆。

唐狗「好好」活潑好動，經常拆家搗蛋。（受訪者提供）

狗主張小姐接受《香港01》訪問時表示，家中養了一隻2歲的唐狗「好好」，牠性格非常膽小，但在家很頑皮，已經咬爛過2張沙發，媽媽不但沒有責怪牠，還換了木製的沙發讓好好慢慢玩：「有時牠真的很調皮，當初到家不夠一個月，好好就把我化妝用的彩妝蛋吃掉，最後要開刀做手術，令我非常擔心，自此我都要收好家中物品。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

好好與張小姐的女兒感情深厚，每天晚上狗狗都會等姐姐補習完後，就大玩一番，媽媽指他們幾乎天天都要黏在一起。以往姐姐曾試過去畢業旅行要離家3天，好好竟然連續幾日憂鬱，連最愛的潔牙骨都不吃，直至姐姐回家才回復正常，令媽媽很無奈。

日前晚上媽媽赫然聽到陣陣怪異的「搖床聲」，她非常詫異，並發現聲音是從家中房間傳出來。媽媽立即衝入房查看，想不到居然看到「人狗激戰」的畫面，完全嚇呆！

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▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼「人狗激戰」的畫面？

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媽媽笑指在晚上近11點的時候，如果只聽聲音，不看畫面，不知道隔離屋的姐姐阿姨們會不會羨慕呢！網民看到照片後紛紛笑指，「狗狗表示 KO」、「我不擔心衣服，擔心床了。呵呵，話說那衣服的彈力真是沒話說」、「金秀賢在那邊看戲嗎」、「衣服沒壞床壞了」。

同場加映：其他狗狗的拆家事件！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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【同場加映：另一隻百厭狗，牠把家中的玩具都拿出來佈下魔法陣】

【點擊圖片看看媽媽用哪一句話，令Mango行為作出了重大改變，難道Mango真的聽得懂媽媽說的話？】

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