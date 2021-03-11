30kg肥柴犬散步時遇唐狗好友即暴衝　姐姐拉狗帶阻止下秒慘烈犧牲

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-11 07:05

有時無情力都可以威力驚人，造成慘劇。 台灣有狗主在社交平台表示，日前她帶柴犬「喬治」散步後，準備駕電單車回家時，愛犬突然看到同伴，興奮到直接跳車，姐姐隨即想拉實狗帶。誰料迅雷不及掩耳，繩子就順著手下滑，瞬間的拉力就令她下秒慘烈犧牲。姐姐事後向網民求教，究竟紅燒狗狗好，還是三杯烹調比較好，令一眾網民笑瘋。

喬治現時大約7歲。（受訪者提供）

狗主亭儀接受《香港01》訪問時表示，喬治性格乖巧，在家裡不會亂咬東西，也不會亂大小便：「牠原本是流浪狗，我姐姐有天去晨跑遇到牠，結果牠就一路跟著姐姐跑回家，之後就一個屁股坐在我家門口，怎樣都不肯離開。後來我們帶牠去掃晶片，發現沒有主人，就將牠收養。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

姐姐憶述，喬治流浪時只有21公斤，現時已經心廣體胖到有30公斤，連醫生都指牠有過重的問題：「其實牠是混血柴犬，有迦南犬的品種，想不到體型是遺傳了迦南犬，腦袋則有柴犬的奸詐及小聰明。」

日前，姐姐帶喬治到公園散步，準備回家的時候，狗狗突然看見牠的好朋友，異常興奮，直接從電單車上跳下來。姐姐本想拉狗帶阻止，但不及喬治的動作快，結果她下秒就壯烈犧牲，並無奈表示「撿屎的上輩子是欠你多少」……

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姐姐表示，目前再不敢駕電單車載喬治散步，只會用步行的方式帶牠到公園，她亦希望透過此事，提醒其他狗主，放狗的同時，要留意狗繩綁的位置，注意自身安全。

網民看到照片後紛紛驚訝表示，「力大如牛啊！」、「手要藏好哦！一直比中指危險哦！」、「我也遇過，但慶幸上次斷的是牽繩。」、「這是一篇勸世文，辛苦樓主的手指了。」、「這麼大隻可以做三吃，一烤、二炒、三煮湯」。

同場加映：養柴犬反變黑臉浣熊？

這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！

【點擊圖片放大看，究竟柴犬玩泥巴後變成怎樣，會令媽媽感到如此迷惑？】

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點擊連結看全文：柴犬｜媽回家看到滿地黑腳印 沿腳印走到浴室意外撞見「浣熊柴」

同場加映：養柴犬可返老還童？

台灣有狗主日前在社交平台表示，養狗會讓人心情放鬆，變得年輕。他張貼與柴犬的親密合照，並指自己已經54歲，家中亦育有一名24歲，正在當兵的兒子。當網民看到主人的照片後，簡直目瞪口呆，紛紛指主人不要偷用兒子的照片！

▾▾▾點擊圖片放大看，54歲的Jimmy養狗後的凍齡樣子！▾▾▾

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點擊連結看全文：【柴犬親密照公開 54歲壯爸證養狗讓人年輕 網民嚇呆：別偷兒子相】

同場加映：柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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