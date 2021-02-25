貴婦狗天生擁有一張人臉　長相極詭異　成長後樣子竟180度大改變

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-26 12:54

所有狗狗都是可愛，無論牠的樣子生得如何。 這隻叫Nori，天生便有一副人樣。每次帶牠上街，爸爸媽媽總是被投以異樣的眼光。有人覺得Nori可愛，也有人覺得看到毛孩這麼像人，有點心寒。你又覺得如何呢？

Nori是隻澳洲牧羊犬與貴婦狗的混種，今年已3歲。牠與爸爸Kevin Hurless和媽媽Tiffany Ngo一起生活在美國西雅圖，家中還有弟弟Boba，牠是隻混種西施犬。

Nori從小便很受人注目，因為牠的樣子看起來很像人類，尤其是牠緊閉嘴巴，微微一笑時，樣子像極是人，因此被人稱為「人臉狗」。每當爸媽分享Nori的相片時，不少人都感到不可思議，甚至懷疑相片是有修改過！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟成長後的Nori長什麼樣子呢？】

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或許，Nori的樣子很與眾不同，但Kevin和Tiffany表示，牠和其他狗狗沒有不同，同樣是很忠心、體貼又可愛。當然也有頑皮的一面，偶然也會和弟弟Boba打架。不過，這些都無減爸媽對牠們的愛，牠們是最愛的家人呀！

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，家中唐狗「麻糬」有天被主人叫出花園曬太陽，當狗狗盡收日月精華後要回家時，竟然在門前呆等十分鐘，不敢入屋，難道屋內有結界? 】

▾▾▾點擊圖片放大看，麻糬不敢入屋的原因！▾▾▾

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點擊連結看全文：41kg唐狗花園曬完太陽 被「結界」擋在門口 不敢入屋原因超爆笑

【同場加映：台灣有狗主表示，家中雪橇犬「米弟」一向很愛搗亂，早前他打掃家裏時，將原本放置在高處，價值超過4000港元的鱷魚標本暫時搬到書桌上，誰知米弟竟然迅速咬爛鱷魚上顎，爸爸絲毫不見殘骸，猜想狗狗應該將它全都下肚，頓時慨嘆難以向長輩交代，結局更令一眾網民笑瘋。】

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟雪橇犬米弟及鱷魚標本最後的下場會是如何？▾▾▾

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點擊連結看全文：雪橇犬生吞價值$4000鱷魚標本 爸：難向長輩交代 結局笑瘋網民

【同場加映：台灣有狗主日前在社交平台發文，指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。】

▾▾▾點擊圖片放大看，都柏文犬波妮一系列的拆家事件！▾▾▾

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點擊連結看全文：與都柏文犬深情告白：你永遠回饋更多愛 姐下秒公開災情網民笑瘋

【同場加映：台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。】

【點擊圖片放大看，究竟白狗哈密和黑狗鳳梨，在媽媽外出期間發生了什麼事】

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