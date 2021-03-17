撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-19 14:35

iPhone Siri幫貓狗改名｜不少人想問天氣、問路時，都直接用電話的Siri幫忙查找，它除了可以幫忙搜尋資料，還可以幫忙打電話、開啟應用程式，就連講笑話、講鬼故、唱歌，它都懂！最近有網民發現Siri還有個特別的功能，它就是：幫貓/狗改名！

貓咪：「幫我改個好聽嘅名呀！」（unsplash）

有網民近日在各大社交平台分享Siri幫貓改名的有趣經歷，只要跟Siri提及想幫貓、狗改名，它就會向你發問3個跟寵物有關的問題，只要回答「係」、「唔係」，並選出最適合牠的形容，Siri就會為你的寵物想出一個名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

很多網民都覺得Siri發問的問題非常爆笑、而且為貓狗取的名字亦格外另類，譬如有網民的寵物就取名為「星爺」、「喪彪」、「普洱」。

▾到底Siri會按照什麼標準幫貓狗改名呢？點撃圖片看Siri改名爆笑經過，附加玩法▾

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有些問題看起來非常「無厘頭」，到底Siri是用什麼標準去為貓咪改名呢？其實什麼標準都無關重要，最重要是Siri可以給大家一個建議，或者可以突破大家想像的框框，改一個意想不到的名字。

同場加映：家人只顧玩手機 寂寞狗咬人求關注 網民知真名笑瘋

台灣有狗主在社交平台表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！

▾▾▾點擊圖片放大看，小金的真實姓名！▾▾▾

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點撃看全文：金毛尋回犬｜家人只顧玩手機 寂寞狗咬人求關注 網民知真名笑瘋

同場加映：唐狗趁媽不在家拆掉整個客廳 媽公開真實名字 網民秒懂：改錯名

生活在台灣的狗主，近日分享了家中狗狗拆家的情況。相片中可以看到，整個大廳都幾乎被牠咬得破爛，沒有一處是完整的。狗主更留下了一句：「現在回家真的很害怕在車庫看到狗狗！」

【點擊圖片放大看，究竟狗狗叫什麼名字，令網民覺得牠大鬧家裏是名正言順的】

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