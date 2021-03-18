柴犬｜80歲失智婆婆誤認狗狗是親孫　汪為報恩曾出手救她一命

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-18 14:55

柴犬是很忠心的狗狗，腦袋裏只認定主人。 台灣有狗主在社交平台表示，家中80歲失智的媽媽幾年前身體情況很差，家人都認為她命不久矣，甚至為她準備身後事，誰知後來柴犬「肉圓」與婆婆相處3年後，婆婆的指數都由負數回到正常值，連醫生覺得很厲害，婆婆更誤認狗狗是親孫，對牠寵愛有加，肉圓更為報恩，曾出手救婆婆一命！

肉圓現時三歲，性格乖巧。（受訪者提供）

狗主黃美華接受《香港01》訪問時表示，肉圓個性溫馴，從來沒有向人齜牙裂嘴：「牠是我家第一次養的寵物，我原本怕貓狗，老公亦認為養寵物是浪費金錢又愚蠢的事，但因女兒罹患罕見疾病，醫生建議用寵物療法，我們才決定飼養女兒鍾愛的柴犬。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可愛的肉圓到家後，很快就與家人打成一片，完全改變了爸媽對寵物的負面感覺，女兒的病情亦變得穩定。一年後，黃美華80歲的媽媽患上失智症，曾試過找不到回家的路，要黃美華到警局接回。故此她將媽媽接回家同住，當時婆婆的身體指數極差，家人都認為她不久人世，已經為她預備身後事。

誰知婆婆與肉圓相處後，竟然誤認牠是親孫，每天都找肉圓摸摸，又會餵牠吃零食，與牠談天，「我媽只要看到肉圓就不由自主一直笑，累了會跟狗狗說不玩，肉圓就會趴在我媽的床邊，一起睡覺」。肉圓的陪伴奇蹟地令婆婆病情變好，忠心的肉圓更為報恩，曾出手救婆婆一命！

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網民看到婆婆與肉圓相處的影片後，紛紛感動表示，「肉圓好細心貼心啊」、「好棒的孩子」、「以往看柴司總覺得很可愛很好笑，看這篇竟然覺得很感動」、「希望常看到阿嬤和肉圓的互動。太溫暖了」、「肉圓真的是最好的良藥」。

▼▼同場加映：台灣新莊一隻唐狗「B寶」每天都陪着婆婆，一起看電視、外出散步、甚至回家後睡在一起。但婆婆患上老人痴呆症後，一切都改變了。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，日前看到家中唐貓「老黃」與93歲婆婆一起曬太陽，婆婆坐在輪椅上，唱歌哄貓孫入睡，畫面非常溫馨。但原來年紀老邁的婆婆未遇到老黃前，終日厭世，悶悶不樂，常慨嘆為何自己要活那麼久，直至老黃出現，才令婆婆性格180度大變。▼▼

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