鵝子愛撒嬌每天討抱1小時　「笑眼貼肩」冧爆飼主：沒事別養鵝！

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-21 08:02

貓狗撒嬌不稀奇，沒想到就連親生「鵝子」也會討抱抱！台灣嘉義飼主黃倩家裡養了一隻非常喜歡抱抱的土鵝「茱莉」，有別於一般個性兇悍的鵝，茱莉相當親人愛撒嬌，常常都會自己跑去跟媽咪討抱抱，每天幾乎都要抱上1小時左右才行，而貼在媽媽肩上的牠，甚至還會露出幸福洋溢的笑容，可愛行徑讓媽媽整個融化。

點擊下圖看清茱莉可愛舉動！

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3月15日剛好是茱莉的3歲生日，媽媽特地為牠準備了生日蛋糕和生日帽來慶祝，雖然牠似乎不太滿意蛋糕的口味只吃兩口，也不願意配合戴上生日帽，但是在慶生派對結束前，牠卻自己跑去媽媽懷裡討抱抱，靠在對方肩上露出幸福滿足的笑容，甜滋滋的臉蛋彷彿在和媽媽道謝一樣，對她3年來的照顧表達無限感恩。

媽媽暖心笑說，「三年共1095天，至少抱著牠1095小時以上，牠會卡在你身上，你什麼事都不能做，而且你還捨不得叫醒牠，總結：沒事別養鵝！」飼主曾經笑說，其實她養了不只一隻鵝，但茱莉真的非常特別，只有牠會跟媽媽撒嬌抱抱，無時無刻都黏在自己身邊，雖然這樣的親人行為在其他鵝眼中像是個「媽寶」，但牠仍過得相當快樂。

茱莉吃完蛋糕跑去找媽媽抱抱。（ETtoday提供，網友黃倩授權授權）

飼主將這張照片PO到Facebook後，超過3千名網友看了也紛紛被萌翻表示，「看半天才看出來是鵝」、「沒看文字只看圖片，心想幹嘛抱著『豬腳』拍照」、「也太可愛了吧」、「這....真的是鵝。厲害了。」、「牠的臉頰肉好可愛，生日快樂」、「好可愛～笑瞇瞇的讓你抱抱呢」、「正宗的鵝子耶～」、「妳是唯一一個可以堂堂正正使用『鵝子』這詞的媽媽欸」。

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對於大部分人來說，「鵝」是餐桌上的食物，但對於小部分人來說，「鵝」是寵物、是家庭的一份子。日前，台灣有位媽媽貼出了孩子和寵物鵝相擁入睡的照片，場面非常溫馨。不過媽媽卻爆出驚人內幕，原來他們是不打不相愛。幸好弟弟不放棄，最終用3招成功收服姐姐。

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