大白鵝無私做保母照顧6隻小西摩犬　媽回頭看到這一幕秒驚呆

跨物種的友誼大愛，往往給你意想不到的驚喜。 不知大家覺得大白鵝是怎樣的一種生物，在印象中牠們好像比較兇，會為保護自己小孩與其他動物發生紛爭。不過，這隻與狗狗一起成長的大白鵝，牠卻表現出不一樣的母愛。

大白鵝黃七寶與西摩犬漠漠是知心好姐妹，已一起生活了好一段時間。（快手@huangqibao521）

這隻來自遼寧鞍山市的大白鵝叫黃七寶，家裏還有一隻西摩犬姐姐漠漠早前誕下了一窩６隻小狗。由於西摩犬漠浂要突然照顧起這麼多小寶寶，顯得很是吃力，沒料到黃七寶竟然自告奮勇，擔當起保母的責任，照顧西摩犬小狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，突然這隻大白鵝黃七寶做了什麼，可以令西摩犬姐姐稍作休息，不用時刻看顧着自己的小狗】

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在社交平台上，主人分享了不少大白鵝與狗狗一起生活的影片。但據悉，大白鵝在去年年底，已靜靜地去了彩虹橋，主人對牠很是懷念，一口氣分享了好幾段充滿回憶的影片，希望能好好記着黃七寶曾帶給大家的歡樂。

主人留下了情深的一句：「做的視頻還沒來得及發，如今只能是回憶。」

【同場加映：大狗狗實在有一種獨有魅力！】

【點擊圖片放大看，究竟這兩團黑色背影的真面目是怎樣的】

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【同場加映：再來看另一隻拉布拉多犬的成長故事】

▾▾▾媽越養越不對勁，狗狗在兩個月後露出真身，點撃圖片放大：看牠長大後真面目▾▾▾

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