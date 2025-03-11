貓咪從繁殖場噩夢到溫暖家園　最終被愛包圍離去　貓奴盼有這改變

2018年，網友在一個公益貓咖遇到了6歲半的小貓「拿鐵」，牠出生在一個無良繁育人手中，被關在籠子裏當繁育貓6年後，然後被遺棄。



網友看到拿鐵的時候，牠就蜷縮在角落裏，臉上只有絕望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

拿鐵在今年年初，離開了大家（x@pocannyano）

因為心疼拿鐵的遭遇，網友從貓咖領養了牠。

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拿鐵從小就被關在籠子裏被迫交配，所以牠很討厭跟其他的貓接觸，來到新家後，看到原住民靠近，會無差別發起攻擊。

牠也不喜歡人，有人靠近也會躲起來。

拿鐵還很懼怕封閉空間，像網友把牠裝到航空箱裏，帶牠去醫院，小貓直接就嚇尿了。

但網友知道牠的痛苦，沒有怪牠更想竭盡全力地幫牠走出來。

拿鐵因為多次分娩的緣故，有很嚴重的腸道疾病，牠經常腹瀉。偏偏牠很愛乾淨，因為不想弄髒自己，每次拉肚子都要抬起一條腿，懂事得讓人心疼。

網友不忍心牠一直拉肚子，就帶着貓跑遍了各大醫院，給牠吃對胃友好温和的食物，用藥治療…

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但這種損傷是不可逆的，拿鐵的腹瀉無法好轉。

網友沒有氣餒，她說：

「既然身體上的疾病無法治癒，那心裏的病一定可以。」

她會給牠很多很多愛！

拿鐵的晚年，是被滿滿的愛包圍著。（x@pocannyano）

網友經常陪牠玩，家裏的小貓也是那種情緒穩定很友好的咪，也一直很照顧牠。

貓友們也對拿鐵很好。（x@pocannyano）

漸漸地，拿鐵開始靠近兩腳獸，喜歡大家的接觸。

就這樣幸福生活到今年年初，快要14歲的拿鐵身體突然出現抽搐，並且抽搐越來越嚴重。

網友很難受，一邊撫摸牠一邊祈禱，一邊安慰拿鐵：

「你已經很努力了哦，如果覺得辛苦，離開也沒關係。」

可沒想到抽搐後大概3個小時，拿鐵的精神狀態好了很多，網友叫牠的名字，牠也有回應，並且眼睛一眨不眨的一直看着她，就好像要把她永永遠遠地記到腦海裏。

家人們都以為拿鐵度過了難關，可小傢伙還是走了，剛剛的好轉只是迴光返照。

網友很心碎，她說：

「像拿鐵這樣的繁育貓還有很多，牠們從小就被迫育種，因為不能再繁殖而被一起，我希望無良的繁育人能夠消失，這樣就少了很多像拿鐵一樣飽受折磨的小貓了。」

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